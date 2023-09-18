الإثنين 18 أيلول 2023
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تشكيل لجنة لمتابعة مستجدات لائحة أجور الأطباء وشركات التأمين

طبيب - (تعبيرية)
طبيب - (تعبيرية)
ناقش مجلس نقابة الأطباء والصندوق التعاوني، بمشاركة رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، وعدد من مدراء المستشفيات الخاصة، آخر المستجدات فيما يتعلق بالصندوق التعاوني ولائحة الأجور 2021 والعلاقة مع شركات التأمين.اضافة اعلان

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في نقابة الأطباء أمس الأحد، ضرورة توحيد الجهود لمطالبة شركات التأمين في تعديل الأسعار.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة، لمتابعة ودراسة المستجدات أولا بأول. (بترا)
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