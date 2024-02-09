الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تطوير قصر القسطل ليكون جزءاً رئيساً من مسار الحج الإسلامي

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تطوير قصر القسطل ليكون جزءاً رئيساً من مسار الحج الإسلامي
تفقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ضمن سلسلة جولاته الميدانية الدورية، اليوم الجمعة، قصر القسطل، والذي يقع في جنوب عمان ويبعد عن مركزها حوالي 10 كيلومترات .اضافة اعلان
ووجه القيسي فرق الوزارة ودائرة الآثار العامة، بوضع خطط لتعزيز المكان سياحياً وتطويره ليكون منتجاً سياحياً جاهزاً لاستقبال الزوار الأردنيين والأجانب.
كما وجه فريقاً من دائرة الآثار العامة لزيارة الموقع ووضع إطار زمني لتنفيذ برنامج إعادة تأهليه بما يتناسب مع قيمته التاريخية والتراثية الكبيرة، ليكون مصدراً من مصادر التنمية المستدامة لأهل المنطقة وقاطنيها وجزءاً رئيساً من مسار الحج الإسلامي.
ويحتوي قصر القسطل الذي بناه العرب الأمويين ويعد من أقدم القصور الأموية في الأردن، على مجمع أثري من ضمنه ساحة سماوية وقاعة عرش مزخرفة بالفسيفساء، إضافة إلى مجموعة من المباني وأبراج المراقبة.
ويشكل قصر القسطل مع الكثير من القصور الاموية والعباسية، شاهداً على أهمية الأردن التاريخية للدولة العربية الإسلامية.
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