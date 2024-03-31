تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم

أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين مع الجانب الفلسطيني، اعتبارا من الأحد 31 آذار الحالي.

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ونشرت الإدارة في بيان موجّه للمسافرين المغادرين والقادمين عبر جسر الملك حسين، أنه سيتم التعديل على ساعات العمل الرسمي من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس لتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح، والأجانب, vip, الدبلوماسيين, والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة السابعة صباحا.



وبحسب المنشور، فإن مغادرة آخر حافلة عرب عند الساعة (18:00) مساء، وآخر حافلة سياحة والمركبات الخاصة عند الساعة (17:00) مساء، وآخر حافلة (vip، ودبلوماسيين) عند الساعة (18:00) مساء.



أما يوم الجمعة؛ فتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح، والأجانب, vip, الدبلوماسيين, والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعة (13:00) ظهرا، فيما يكون الجسر يوم السبت مغلقا.



ودعت إدارة أمن الجسور جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية للحضور إلى جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة، وإلى الاتصال في حالة الاستفسار على رقم الإدارة: (05/3581030 - 05/3581615).