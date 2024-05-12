تعرفوا على محطات تحميل وتنزيل ركاب الباص السريع (عمان - الزرقاء)

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جاء ذلك بحضور مساعد محافظ الزرقاء فيصل العتوم والمستشار لشؤون المحافظات في الهيئة، ومديري مكتب الهيئة في الزرقاء وعمان.وبين القريوتي أن محطات التحميل والتنزيل لحافلات التردد السريع والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة هي: محطة ركاب ماركا، محطة ركاب البيبسي، محطة ركاب الرصيفة، محطة ركاب الهاشمية، بالإضافة لمركز الانطلاق والوصول الرئيسي في الزرقاء.وأكد أن الهدف من اللقاء هو تحقيق تكاملية الخدمة المقدمة للراكب والتسهيل عليهم للوصول من وإلى هذه المحطات من المناطق المحاذية لها.وأشار القريوتي إلى أن الخطة التشغيلية التي تم إعدادها هي نتاج لأعمال لجنة فنية تم تشكيلها بالتشاركية بين الهيئة ووزارة النقل وأمانة عمان.وخلال الزيارة، اطلع القريوتي والفريق المرافق له على جاهزية محطات التحميل والتنزيل الأربعة، والتي تقع ضمن اختصاص الهيئة، مثمناً الدور الذي قامت به كافة الجهات المعنية بإنجاز هذا المشروع الوطني الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل وتحديداً خط (عمان - الزرقاء) والذي يعتبر من أكثر الخطوط استخداما من قبل المواطنين.