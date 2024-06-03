 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تعمق تأثير الكتلة الجافة والحارة اليوم

طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)
طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)

يزداد اليوم الاثنين، تأثير الموجة الحارة على المملكة،و من المتوقع ان تبلغ ذروتها، لذا ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو (9-10) درجات مئوية.

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ويكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في اوقات الذروة (وقت الظهيرة)، ومن اشعال النيران في الاماكن الحرجية، ومن ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خصوصا في مناطق البادية.


اما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة تحت تاثير الموجة الحارة، لذا يبقى الطقس حارًا وجافًا في جميع مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


و يتراجع قليلاً تاثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة الأربعاء، لذا يكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، ليكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 36 - 21 وفي مرتفعات الشراة 35 - 20, وفي مناطق البادية 42 - 25 وفي مناطق السهول 40 - 24, وفي الأغوار الشمالية 44 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 45 - 29، وفي البحر الميت 44 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.-(بترا)

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