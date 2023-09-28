الخميس 28 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

تعميم من الإدارة المحلية للبلديات استعدادا لفصل الشتاء

عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)
عمال وطن يعملون على تصريف مياه الأمطار - (أرشيفية للغد)
أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً إلى البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة بهدف الاستعداد المُسبق قبل حلول فصل الشتاء، وذلك لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.اضافة اعلان

وطلبت الوزارة في التعميم من كافة هذه الجهات اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل الاستعداد المُسبق لفصل الشتاء، والتي أبرزها:

1- تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق للكشف عليها باستمرار، وكذلك تشكيل ورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال نشوئها أولاً بأول، وإرسال تقرير بالمناطق التي تم تنظيفها للوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية.

2- التأكد من صلاحية جميع الآليات العاملة لديكم وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه.

3- توفير عددٍ كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل.

4- توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.

5- تأمين الآليات العاملة لديكم بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية.

6- عمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم.

7- التنبيه على المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول لضرورة أخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إن استدعت الظروف ذلك.

8- التنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني والجهات المعنية بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرة الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.

9- نشر الآليات العاملة في مواقع عملها قبل حدوث الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار بدء العمل حسب أهمية وأولوية تلك الطريق.

10- تجهيز غرف عمليات في البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة وتزويدها بالمعلومات اللازمة.

11- إعداد خطة طوارئ محدثة تتضمن أسماء الفرق المناوبة وعناوينهم ومخططات مبين عليها مناطق البلدية والفرق والآليات العاملة ومساراتها في كل منطقة وكذلك خطة لتوفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية وتزويدنا بنسخة من الخطة المُعدة.

12- توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المُسندة إليهم، وتتلخص هذه الخدمات فيما يلي:

أ- الإعاشة: توفير الطعام والشراب اللازم طوال فترة العمل.

ب- توفير المنام المناسب للذين تقتضي طبيعة أعمالهم الإقامة في مركز العمل.

ج- الوقود: تأمين متطلبات التدفئة والإنارة والمحروقات الكافية للآليات العاملة.

د- النقل: تأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم.

13- متابعة الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.

14- تزويد الوزارة بتقرير بعد أي منخفض جوي موضحاً جميع الأضرار الناتجة في حالة وجودها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال وضعه حجر الأساس لمبنى بنك البذور الوطني أمس-(من المصدر)

كريشان:"بنك البذور" ينطلق من رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية الأمن الغذائي

18 أيلول 2023
اقرأ أيضا
الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

منذ 30 دقيقة
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)

الخلايلة: حياة الإنسان يسر وعسر

منذ1 ساعة
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

الأردنية الأولى بين الجامعات المحلية في 4 تصنيفات عالمية

منذ2 ساعة
الملك يهنئ أمير الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

الملك يهنئ أمير الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

منذ2 ساعة
سجن - (تعبيرية)

محكمتا جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري جرائم سرقة

منذ6 ساعة
سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الاردن تشن تشوان دونغ

السفير الصيني: توافق بين عمان وبكين على القضايا الإقليمية

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم

ملتقى الأسئلة المطروحة بحثا عن أجوبة غير منجزة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ21 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ21 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 