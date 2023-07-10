تعويضات "القلاعية" الشهر المقبل

عبدالله الربيحات

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كشف رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين عن أن تعويضات المربين عن خسائرهم جراء جائحة الحمى القلاعية، تناقش حاليا في ديوان التشريع والرأي في انتظار إقرارها، متوقعا صرفها خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وذلك نقلا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.وبين غباين لـ"الغد" أن ذلك تم خلال اجتماع جرى في غرفة تجارة عمان أمس بحضور الحنيفات وعدد من أعضاء جمعية مربي الأبقار.وأضاف أن الحنيفات أكد لهم في الاجتماع، أن تأخير صرف التعويضات، يعود لتأخر إقراره من ديوان تشريع والرأي بعدما كان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية لسنة 2023، انسجاما مع صدور القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية للعام 2021، والذي نص على صدور نظام يحدد أسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية.وأوضح أنه بشأن منح المزارعين المتضررين قروضا من مؤسسة الإقراض الزراعي، بقيمة 20 ألف دينار، وبواقع 500 دينار عن كل رأس تضرر من الأبقار، فيعتبر ذلك جزءا من مطالب المتضررين.أما بشأن استعمال واستيراد الحليب المجفف في الألبان، فنقل غباين على لسان الحنيفات، انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على تشديد الرقابة على المصانع التي تستعمل وتستورد الحليب المجفف في منتجاتها، وعمل حملات تفتيشية.واضاف أنه بخصوص إقامة مصنع للالبان في منطقة الظليل لاستيعاب الحليب الفائض من المزارع، فهناك بعض المشكلات البيئية من أجل السير في إجراءات الترخيص بعد تحديد الأرض وإيجاد هنجر لهذه الغاية في المنطقة، حيث وعد الحنيفات بحل القضية مع وزارة البيئة.وكانت أعلنت الحكومة في وقت سابق عن عزمها تعويض مربي الأبقار عن خسائرهم التي تكبدوها جراء تفشي وباء الحمى القلاعية في الأردن، غير أن التأخر في تنفيذ هذا القرار، سبب للمزارعين، مشاكل مالية مستعصية.