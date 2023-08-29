تعويل على "الحزم المدفوعة" لحل معضلة التأمين الصحي الشامل

حنان بشارات

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في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن مشروعا جديدا لحزم التأمين الصحي سيرى النور نهاية العام الحالي، كشفت مصادر خاصة لـ"الغد"، أن دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تجري حاليا للعمل على مشروع الحزم التأمينية مقابل مبالغ مالية من المؤمنين المفترضين.ورغم أن الهواري لم يكشف عن ماهية هذه الحزم وطبيعتها وتعاقداتها وكلفها، إلا أن المعلومات تشير إلى ضرورة أن تتم وفق دراسة إكتوارية تراعي المعايير العالمية وقدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم حيالها، وتحمل الدولة جزءا كبيرا من كلفها.يأتي ذلك، فيما لا يعرف حتى الآن ما إذا كان القطاع الطبي الخاص على استعداد للموافقة على نسب التعاقدات المتوقعة في الدراسة، وما إذا كانت تصلح بديلا عن الإعفاءات الطبية، وهل ستدخل في التأمين الصحي المدني الذي سيعدل بالضرورة إذا كانت جزءا منه.كما يأتي ذلك في ظل محاولات رفع الضغط عن القطاع الصحي الحكومي الذي لم يعد يحتمل الأعداد الكبيرة من المراجعين والمرضى، وللبحث عن وسائل ابتكارية من بينها المستشفيات الافتراضية، والخدمات الطبية عن بعد؛ لتأمين الخدمات الصحية للمواطنين والعمل على تحسينها.وفي المحصلة، تحتاج هذه الحزم إلى مناقشتها مع ذوي الاختصاص، وتخصيص موازنة مالية كبيرة لها، وإلى نقاش مستفيض حولها مع أطراف العلاقة التعاقدية من شركات تأمين ومستشفيات خاصة ونواب وحكومة لإقرارها حسب الأصول، لكي تكون قيد التنفيذ إن قيّض لها النجاح.وفي هذا السياق، كان وزير الصحة فراس الهواري، أكد في تصريحات صحفية، أن نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من القطاعين العام، والخاص، والقوات المسلحة، وصلت إلى نحو 72 % من الأردنيين، موضحا أن الوزارة أضافت العام الماضي أكثر من 65 ألف مواطن إلى تغطية التأمين الصحي.وأشار الهواري إلى أن الوزارة شملت أيضا مشتركي التأمين الصحي من الدرجتين الثانية والثالثة ومنتفعيهم بمراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة المتعاقد معها، موضحا أن الوزارة أتاحت الاشتراك بالتأمين الصحي مقابل رسوم رمزية.وقال: "نعمل على تحقيق التزام الأردن بالوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول العام 2030، وتحقيق هذا الالتزام يتم بموجب خطوات مهمة تبدأ بمشروع يحدد حزما مختلفة لمنافع التأمين الصحي وتحديد تسعيرة لهذه الحزم"، مرجحا الانتهاء من مشروع هذه الحزم نهاية العام الحالي، ولافتا إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.بيد أن هذه الفكرة ليست جديدة وفق مصادر مطلعة قالت لـ "الغد" إن هذه الأفكار طرحت في عهود وزراء صحة سابقين في مسعى لرفع معدلات شمول التأمين الصحي، ولم يكتب لها النجاح، خاصة أن إيرادات وموازنة التأمين الصحي والمبالغ المتحصلة سنويا لا تتجاوز 185 مليون دينار، فضلا عن أن مجموع الديون المتراكمة على صندوق التأمين الصحي وصلت إلى 400 مليون دينار، حيث تتم تسويات من خلال وزارة المالية مع الجهات الدائنة، وفق مصادر واسعة الاطلاع في الحكومة.وأوضحت المصادر أن الدراسة التي ما تزال في بداياتها ستعمل عليها منظمة الصحة العالمية ومن ثم تتم مناقشتها مع وزارة الصحة ليصار إلى رفعها إلى الحكومة لدراستها ومناقشتها وتوفير التمويل اللازم لها بعد إجراء توافقات حولها مع كافة أطراف العملية التعاقدية.ويسعى الأردن، عبر حكوماته المتلاحقة، للوصول إلى التأمين الصحي الشامل باعتباره حجر الزاوية في الأولويات الوطنية، بحلول العام 2030 من خلال توقيعه على عدد من المواثيق الدولية بهذا الخصوص.وتوفر الحكومة تغطية صحية مجانية لأي مريض يصاب بمرض ذي تكلفة علاجية مرتفعة، مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الدم المزمنة، وفقا لوزارة الصحة، إضافة الى ما تقدمه من خلال البرنامج الوطني للتطعيم، فضلا عن شبكة مراكز رعاية صحية أولية تقدم من خلالها هذه الخدمات.كما شملت الحكومة خلال السنوات الماضية، وفقا لإحصائيات رسمية من وزارة الصحة، نحو 650 ألف طفل بالتأمين الصحي المجاني، وتأمين المواطنين فوق سن الستين ومتبرعي الدم والأعضاء، والتوسع في شبكات الحماية للفقراء من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة، فضلا عن إتاحة الاشتراك الاختياري في صندوق التأمين الصحي المدني لتصل نسبة من يتلقى التغطية الصحية إلى 72 بالمائة في عام 2018، بحسب دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة.وينفق الأردن سنويا 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، بكافة قطاعاتها، فيما ينفق 2.5 مليار دينار سنويا، لتوفير خدمات صحية للمواطنين.