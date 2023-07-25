تغير المناخ.. نساء ضحايا في طي النسيان - فيديو

-جهود حكومية مبعثرة في تمكين المرأة لمواجهة أزمة المناخ
تغيرت تفاصيل حياة المواطنة باسمة حماد اليومية بعد أن فقدت مصدر رزق أسرتها الوحيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق الذي شهدته منطقة صبحا في محافظة المفرق العام الماضي.
وتروي حماد لـ"الغد" تفاصيل حكايتها، شارحة كيف قضى التغير المناخي على طموحها، ليحولها من صاحبة مشروع يدر عليها الدخل، إلى مستفيدة من خدمات المعونة الوطنية.
حماد، كانت تمتلك أكثر من 100 طير (دجاج، حمام) في إطار مشروع طموح بدأت تنفيذه العام الماضي، بغية توفير دخل مستدام لعائلتها المكونة من ثمانية أفراد.
لكن ما أن حل فصل الصيف حتى أصيبت الطيور بإجهاد حراري ناجم عن درجات الحرارة التي وصلت إلى 41 درجة مئوية في شهر آب (أغسطس) العام الماضي، أدى إلى نفوقها جميعا.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد كانت حماد تمتلك 14 رأسا من الأغنام، لكن موجات الجفاف المتكررة التي طالت مدينتها بسبب تغيرات المناخ، خفضت من نسب المراعي الخضراء في المحافظة الواقعة في شمال المملكة، ما دفعها لبيعها جميعا في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف محليا.
ومن أجل تعويض تلك الخسارة، لجأت حماد لبيع مصاغها الذهبي بنحو ألف دينار لسداد ديونها المالية المتراكمة عليها، لكن ذلك المبلغ لم يكن كافيا لهذه الغاية.
وتنفق حماد، التي تعيش في منطقة واسط في صبحا، على عائلتها في الوقت الحالي من مبلغ مالي يقدمه لها صندوق المعونة الوطنية، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، إذ تتقاضى 190 دينارا شهريا.
هذا الواقع الذي تعيشه حماد ترافقه تحذيرات محلية بأن "النساء هن الأكثر عرضة للتأثر بموجات الحرارة والجفاف المتطرفة التي ستشهدها المملكة تدريجيا الأعوام المقبلة".
وهناك احتمال كبير أن "تتعرض المملكة إلى مزيد من موجات الحرارة بنسبة 120 %، مع انخفاض بنسبة 3 % في الرطوبة، مقابل ارتفاع في أحداث الجفاف، خصوصا في المناطق الشمالية بنسبة 50 %".
وخلال جولة ميدانية، شملت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، اطلعت "الغد" على أماكن مهجورة بعد أن كانت مكانا يعج بتربية المواشي والطيور، ورصدت في الوقت نفسه واقع العديد من النساء اللواتي فقدن مصدر رزقهن نتيجة التغيرات المناخية.
التغيرات المناخية تفتك بالأغنام
على الرغم من اختلاف الروايات، لكن معاناة المواطنة سحر عيادة، لا تختلف كثيرا عن سابقتها في خسارة مصدر رزقها الوحيد، بعد بيعها 15 رأسا من الماشية، كانت تمتلكها، وذلك بسبب موجات الجفاف، وقلة المراعي الخضراء، كما أن ارتفاع أسعار أكياس العلف، والتي تبلغ 12 دينارا للكيس الواحد، كان سببا آخرا دفعها لبيع الماشية.
عيادة، تعيش بمفردها حاليا في منزلها الواقع في قرية مكيفته في محافظة المفرق، بعد وفاة زوجها، ولا تمتلك لسد احتياجاتها اليومية سوى ما يخصصه لها أولادها الخمسة من مبلغ مالي، لا يتجاوز مجموعه المائة دينار شهريا.
النساء الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية
على مستوى المملكة، هناك حوالي 102 ألف أسرة زراعية، يعيش نحو ثلثها فقط في مزارعهم الخاصة، الأمر الذي يعني أن هناك نسبة عالية تعتبر الزراعة بالنسبة لها نشاطا اقتصاديا ثانويا، في حين أن 85 % من الأسر الزراعية لديها أقل من 20 دونما (2 هكتار)، ما يحول دون قيامها بالتصنيع، والاندماج في صناعة الأغذية الزراعية.
وتمثل النساء اللواتي يملكن وسائل الإنتاج (الأرض، والثروة الحيوانية، وغيرها)، 30 % من الأسر الزراعية، معظمهن من أصحاب الحيازات الصغيرة، وفق تقرير للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومعهد إدارة المياه الدولية، صدر العام الماضي.
وتعتبر الأسر التي تعولها إناث أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي من تلك التي يرأسها الرجال، ففي المزارع الصغيرة، تتولى النساء عادة رعاية الأسرة، وكذلك زراعة المحاصيل للاستهلاك المنزلي والبيع؛ مثل تجهيز الزيتون والمخللات، مع تربية المواشي، ما يجعلها الأكثر هشاشة لآثار موجات الجفاف.
يزيد الجفاف من إضفاء الطابع العرضي على العمالة (أي العمل الذي تستدعيه ضروارت طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر، وفق تعريفات قانون العمل)، لذلك فإن إمكانية حصول النساء على عمل "محدود جدا"، بسبب قضايا التنقل المتعلقة بالأعراف الاجتماعية، وظروف السفر، والالتزامات الأسرية.
وتواجه النساء في قطاع الزراعة، تحديات خاصة في الحصول على التمويل بسبب وضعهن المالي الضعيف بشكل عام، حيث تمتلك النساء الأردنيات %10.3 من جميع الأراضي في مختلف المناطق، ويشكلن %16.7 من ملاك الأراضي، الأمر الذي يحد أيضا من الوصول إلى الإقراض المؤسسي بسبب متطلبات الضمانات.
ومن المرجح أن تكون النساء مستأجرات للأراضي، ما يؤثر على عملية التأهب والاستجابة لأحداث الجفاف، لا سيما بالنظر إلى أن المرأة تميل إلى تحمل المسؤولية الأساسية عن إدارة ميزانيات الأسرة.
ومع انخفاض معدلات ملكية الأصول والأراضي الممكن تقديمها كضمانات، وتدني الأرباح، تكون النساء أقل قدرة على الوصول إلى الائتمان، أو الحصول على المساعدة الرسمية للتعامل مع آثار الجفاف.
خطط حكومية للتكيفات المناخية لكن دون مخرجات واضحة
خطة التكيف الوطنية تشدد على أن "نوع الجنس هو قضية شاملة، وأن آثار التغير المناخ المتباينة بين الجنسين، ترتبط إلى حد كبير بعوامل اجتماعية، واقتصادية مثل محدودية الوصول إلى الموارد، والإقامة في مناطق جغرافية مهمشة، وضعف التوعية بشأن تغير المناخ".
لكنها تسلط الضوء على عائقين يحولان دون ربط نوع الجنس بتغير المناخ، وهما: ضعف جمع البيانات والمعلومات المصنفة حسب الجنس، وتحليلها، ونقص التمويل المستدام للعمل على هذه القضايا.
وتحدد الخطة إجراءات ملموسة لمعالجة ذلك، منها اعتماد منظور مراع للمساواة بين الجنسين في تخطيط خيارات التكيف، وتوثيقها، وتحديد أولوياتها، وجمع البيانات وإتاحة الوصول إليها، والرصد والتمويل والتقييم.
وبحسب تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) العام 2022، فإن "الأردن يعد البلد العربي الأول الذي يعالج قضية تغير المناخ في إستراتيجيات وطنية متعددة مع ميزانية قدرها 2.150 مليون دينار، بما في ذلك الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن".
وتنص النتيجة رقم 2 من الخطة الوطنية الأردنية على: "مشاركة المرأة بفاعلية في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها، وتغير المناخ وحالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، وضمان مراعاة الاحتياجات المرتبطة بالأدوار الاجتماعية لكل من المرأة والرجل".
وفي سياسة تغير المناخ المحدثة (2022-2050)، تم التركيز على الدور الرئيس لكلا الجنسين في مواجهة تغير المناخ وعملية صنع القرار ووضع الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة.
وعلى الرغم من أن وزارة البيئة تعتبر الجهة المشرفة على تطبيق ما ورد في تلك السياسات، وما تنفذه الوزارات الأخرى من مشروعات للتكيف مع التغير المناخي تراعي المنظور الجنساني، لكنها "لا تملك سلطة تلزم الجهات الأخرى باتخاذ تلك الخطوة"، وفق ما أكدته رئيسة قسم التكيف المناخي في الوزارة، المهندسة سارة الحليق.
وأوضحت الحليق أن "ثمة مشروعات تنفذها وزارتي الزراعة والمياه بشأن تمكين النساء في المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية في المملكة".
ولكن لا يوجد "تقرير تجميعي حكومي يصدر سنويا يوضح مخرجات المشروعات المنفذة في المملكة لتمكين النساء في التكيف مع التغيرات المناخية، أو أي إحصاءات، أو أرقام تشير إلى ذلك"، وفق الحليق التي أضافت أن "الوزارة وخلال اجتماعات دورية تعقدها مع ممثلين من الجهات الحكومية تحصل على تقارير توضح سير العمل المناخي ضمن خططها، وبرامجها، وإستراتيجياتها السنوية".
لكن الحليق أكدت أن "الجهات الدولية المانحة في الأردن تشترط إدماج المفهوم الجنساني في المشروعات المناخية المنفذة في الأردن".
موجات الجفاف والحرارة تفاقم معاناة المرأة
وعلى الرغم من أن الزراعة بحد ذاتها تمثل 5.6 % فقط من الناتج الإجمالي للأردن، لكنها توظف 52 % من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية في ظل الوضع الحالي، وفق ما ورد في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2020-2025.
وفي الوقت نفسه، بلغ فيه عدد فرص العمل المستأجرة التي تشغلها النساء في القطاع الزراعي 18.5 ألف فرصة، حيث يشكل عمل المرأة نحو 20.2 % من من إجمالي العمال المستأجرة في هذا المجال.
ووصل عدد جيوب الفقر في مناطق البادية الأردنية نحو 14 جيبا، التي تعتبر ذات مؤشرات دخل سنوي منخفض على مستوى الأسرة والفرد، وفق مسح للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.
وسلط تقرير البلاغات الوطني الرابع لوزارة البيئة، الضوء على واقع التغيرات المناخية على النساء في الأردن، ليعكس صورة قاتمة لمستقبل العديد منهن في ظل أنهن الأكثر تأثرا في تبعات تلك الظاهرة.
فقد أظهرت نتائج أن "النساء هن الأكثر عرضة للتأثر بموجات الحرارة والجفاف المتطرفة التي ستشهدها المملكة تدريجيا، وعلى مدى الأعوام المقبلة وصولا إلى العام 2100".
وكانت دراسة تحليلية محلية، كشفت عن أن "النساء والفتيات الأردنيات أكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، في وقت يواجهن فيه عدة عقبات تشريعية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، للوصول إلى الموارد والفرص، وممارسة حقوقهن على نحو مساو للرجال".
وجاء في الدراسة الصادرة عن وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العام الماضي، أن "النساء يمتلكن أراض أقل، ويواجهن صعوبات أكثر في الوصول للموارد الطبيعية والمالية والمعلومات والفرص والخدمات والمرافق، والتقنيات الجديدة".
وهذه الدراسة إلى جانب السياسة الوطنية الحكومية للتغير المناخي، والتي أدمجت مفهوم المنظور الجنساني في طياتها تعد خطوات أولية تحتاج إلى ترجمة ما ورد فيها على أرض الواقع، حسب مدير برنامج البيئة والتغير المناخي وإدارة المخاطر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الدكتور نضال العوران.
وتلك الخطوة تنفذ "عبر تبني مبادرات من الجهات المعنية جميعها، مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني لدى صياغة مقترحات المشاريع، وتنفيذها على أرض الواقع"، وفق العوران الذي أشار إلى أن "مراكز المحافظات ينفذ فيها مشروعات لتمكين المرأة، لكنها تكاد تكون شبه معدومة في المناطق المحيطة فيها، لتدني عدد المؤسسات التي تعمل في هذا المجال".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "التخوفات التي ترافق المؤسسات المنفذة للمشروعات من عدم تجاوب النساء مع مثل هذه البرامج لطبيعة الثقافة المجتمعية فيها واحدة من تلك التحديات كذلك"، على ما أضاف العوران.
وقال العوران إن "النساء في المجتمعات تلك سجلن قصص نجاح في تنفيذ مشروعات اقتصادية في العديد من المجالات".
وفيما يتعلق بمناطق البادية الشمالية والجنوبية، أوضح العوران أنه لا بد "من خلق نماذج ناجحة لتكيف النساء مع التغيرات المناخية من ذات المجتمعات المحلية التي تقطن فيها أولئك النسوة".
المنظور الجنساني.. مفقود في إستراتيجيات المناخ
لا يوجد أي إشارة للمنظور الجنساني في ملخص الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، المنشورة على موقع وزارة المياه والري، حيث أطلقتها الأخير في شهر آذار (مارس) الماضي.
وكان مصدر مطلع أكد أن "الوزارة تعمل حاليا على تعديل الإستراتيجية لنشرها في وقت لاحق على موقعها الإلكتروني".
وفي محاولة لمعرفة ما تقوم به وزارة المياه والري من إجراءات لتمكين النساء من التكيف مع التغيرات المناخية، حاولت "الغد" التواصل مع أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد لعدة مرات، لكنه لم يرد على اتصالاتها المتكررة.
ويتضمن محور التكيف مع التغير المناخي أهدافا تسعى الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة من بينها ضمان استمرارية قطاع المياه على مواجهة تغير كميات وجودة مصادر المياه، والمخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية، وعمليات التشغيل بسبب تغير المناخ.
كما تسعى لـ"دمج مخاطر المناخ في السياسات والإصلاحات المؤسسية بما في ذلك مأسسة مقدرة الموظفين المعنيين في قطاع المياه على تحليل البيانات المناخية".
وعلى صعيد وزارة الزراعية، خلت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2020-2025، من أي إشارة لإدماج المنظور الجنساني في برامج التكيف مع التغير المناخي، كذلك الأمر في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.
وعلى الرغم من ما ورد في تلك الخطط، إلا أن مساعد أمين عام وزارة الزراعة للمشاريع والتنمية الريفية الدكتور محمود الربايعة أكد أن "الوزارة تنفذ برنامجين تستهدف النساء في الأردن".
وقال "خصصت مؤسسة الإقراض الزراعي خلال العامين الماضيين عشرة ملايين دينار للنساء في مناطق الريف والبادية لتمكينهم من إقامة مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية"، مضيفا كما "قدمت الحكومة دعما مباشرا من خزينة الدولة لنحو 400 أسرة في مناطق مختلفة من المملكة في مجال التكيف مع التغير المناخي".
وشدد على أن "هذه المشروعات وغيرها جميعها تندرج ضمن إستراتيجيات الوزارة في التكيف المناخي".
نساء يواجهن تغير المناخ بأساليب تكيف ناجحة
ويبقى هنالك بصيص أمل لمواجهة النساء للتغيرات المناخية، والتكيف مع تبعاتها، على الرغم من ما رصدته التقارير المحلية والدولية من سيناريوهات قاتمة لانعكاسات تلك الظاهرة على حياة أسرهن بعد أن تفتك موجات الحرارة والجفاف بمصادر رزقهن الوحيد.
فتصاعد وتيرة موجات الجفاف الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة خلال فصل الصيف في منطقة صبحا، كان لها وقعا مختلفا على حياة المواطنة عيدة الصالح، وعائلتها المكونة من زوجها وابنتها الصغيرة في السن.
هذا الاختلاف تجسد في طريقة تكيفها مع تلك التغيرات المناخية، ومنذ أعوام عدة ماضية، لتكون مصدر رزق دائم لها، بدلا من أن تصبح "نقمة عليها" فتنضم بسببها إلى صفوف العاطلات عن العمل.
فداخل حديقة منزل الصالح تتنوع المحاصيل الزراعية الصيفية، مثل: الباذنجان، الفلفل بألوانه المتعددة، البندورة، الملوخية، التي تصنع منها منتجات غذائية تباع مباشرة لأبناء المجتمع المحلي في المدينة.
النجاح في التكيف مع التغيرات المناخية الذي حققته الأعوام الثمانية الماضية انخفضت نسبته العام الحالي، بعد أن أتلفت درجات الحرارة العالية جزءا من محصولها الزراعي، وعلى رأسها "دالية العنب"، في ضوء شح توفر مصادر المياه لديها، واللازمة لري المزروعات.
لكن ذلك الأمر، لم يثبط من عزيمتها في المضي قدما في عملها المعتاد من أجل إكفاء عائلتها ذاتيا من الأغذية، مع توفير دخل يؤمن لهم متطلبات الحياة اليومية، إلى جانب الراتب التقاعدي لزوجها.
وما أن يحل فصل الشتاء تتبدل طرق التكيف التي تنتهجها الصالح، إذا تعتمد في هذا الموسم على بيع منتجات مشتقات الحليب والألبان المتنوعة مثل: الزبدة، الجميد، الكشك، اللبنة، وغيرها.
وتكثف الصالح، جهودها خلال هذا الفصل، مستغلة انخفاض درجات الحرارة، التي تساعدها على الحفاظ على جودة منتجاتها لحين بيعها، وذلك لعدم امتلاكها ثلاجات ذات حجم كبير تخزن فيه هذه الأغذية لفترة أطول.
إلا أن معاناتها لم تكن في كيفية التكيف مع تلك المتغيرات المناخية، وإنما في ارتفاع تكلفة تصنيع المنتجات الغذائية المنزلية، حيث يبلغ سعر رطل (3 كيلوغرام) الحليب الواحد 2.5 دينار، مقابل حصولها على ربح زهيد من بيع هذه الأغذية.
وفي قرية مكيفته، تشارك المواطنة عالية مسلم قصة نجاح أخرى في التكيف مع التغيرات المناخية عبر مشروع تنفذه لتربية وتسمين 160 رأسا من الخراف.
وعلى الرغم ما تشهده المنطقة من تكرار في موجات الجفاف، وانخفاض في مساحة المراعي الخضراء، مع ارتفاع في أسعار الشعير، لكن مسلم كانت قادرة على مواجهة تلك التحديات جميعها.
وتنفق مسلم على عائلتها المكونة من 12 فردا من بيع الخراف، ومن الدخل البسيط المتأتي من عمل زوجها شبه اليومي في نقل البضائع.
وتفتح قصص النجاح بابا للأمل، لكن تعميمها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من النساء، يتطلب تكاثف عدة جهات لتعمل سوية على تأهيل وتزويد النساء بما يحتجنه من معدات وتكنولوجيا وتمويل، لتنفيذ مشاريعهن، وضمان استدامتها.