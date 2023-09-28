تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

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تكون الأجواء اليوم الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية والأغوار و البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الأحد، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.-(بترا)