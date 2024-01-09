الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
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تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

غيوم في العاصمة عمان -(الغد)
العاصمة عمان -(الغد)

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة قد تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.


ويتعمق الخميس، تأثير الهواء البارد والرطب على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة بوجه عام ماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحيانا، ويتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من شرق وجنوب وغرب المملكة زخات من المطر لفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.


كما تبقى المملكة الجمعة، تحت تأثير بقايا الهواء البارد والرطب، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية قد تكون في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر، وتتناقص الغيوم تدريجيا، وتخف سرعة الرياح، وتتحول إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق الجبال.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 19 - 8، وفي الأغوار الشمالية 25 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 26 - 12، وفي خليج العقبة 28 - 13 درجة مئوية.- (بترا)

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