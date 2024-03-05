الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

جسر عبدون في عمان
جسر عبدون في عمان

ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.


كما ويطرأ الخميس، انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتكون الأجواء الجمعة، باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6 وفي مرتفعات الشراة 16 - 5, وفي مناطق البادية 21 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 9, وفي الأغوار الشمالية 26 - 14, وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 27 - 15، وفي خليج العقبة 28 - 15 درجة مئوية.- (بترا)


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