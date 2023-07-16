الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تفعيل الهوية الرقمية في مكاتب بريدية جديدة

الهوية الرقمية
الهوية الرقمية
أعلنت شركة البريد الاردني عن تركيب وتشغيل المزيد من الأجهزة في مكاتب البريد التي تقدم خدمة بصمة العين، لغايات تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق "سند" الحكومي في عدد من محافظات المملكة.اضافة اعلان

وبحسب بيان لشركة البريد، اليوم الأحد، تم تركيب وتشغيل المزيد من الأجهزة الخاصة ببصمة العين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة" ايرس جارد" في مكاتب جديدة، تسهيلا على المواطنين لتفعيل الهوية الرقمية مجانا خلال ساعات الدوام الرسمي، للحصول على الخدمات الحكومية والعديد من الميزات التي يوفرها تطبيق "سند"، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت والمال على طالب الخدمة ودون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية.

وأوضح البيان أن المكاتب البريدية هي: مكتب بريد السلط المركزي، والبقعة، ودير علا، والشونة الجنوبية، وعين الباشا، وعجلون المركزي، وكفرنجة، وجرش المركزي، ومكتب بريد سوف.-(بترا)
1689437128511

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي منذ21 ساعة

مجلس النواب

الحكومة تحيل "الجرائم الإلكترونية" و"الملكية العقارية" لمجلس النواب منذ23 ساعة

طلبة توجيهي

73 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان التوجيهي 15 تموز 2023

Untitled-1

4.7 مليون دولار لدعم "الصمود الاجتماعي" 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-16 at 12.41.41 PM

بعد جدل ومطالبات برده.. "الجرائم الإلكترونية" لقانونية النواب

منذ3 ساعة
هجوم إلكتروني - (تعبيرية)

الأمن السيبراني يدعو لإبلاغه عن هجمات الفدية فورا

منذ7 ساعة
طقس حار

بدء تراجع تأثير الموجة الحارة الثلاثاء

منذ7 ساعة
الجرائم الالكترونية - تعبيرية

"الجرائم الإلكترونية" ملحق على جدول أعمال جلسة النواب الأحد - تفاصيل

منذ17 ساعة
سلاح الجو يحصل على جائزة (AIR TATTOO) للمرة الثانية على التوالي

سلاح الجو يحصل على جائزة (AIR TATTOO) للمرة الثانية على التوالي

منذ18 ساعة
الخصاونة يواصل سلسلة حواراته بلقاء شباب محافظات الجنوب

الخصاونة يواصل سلسلة حواراته بلقاء شباب محافظات الجنوب

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 