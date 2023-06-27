الثلاثاء 27 حزيران 2023
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تفويج الحجاج الأردنيين وفلسطينيي 48 للوقوف على صعيد عرفات وأداء ركن الحج الأعظم -(صور)

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حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى سعيد عرفات الطاهر

حابس العدوان
جبل عرفات - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة استكملت صباح اليوم الثلاثاء تفويج جميع الحجاج الأردنيين وفلسطين 48 إلى صعيد عرفات للوقوف به وأداء ركن الحج الأعظم.
وأكد الخلايلة لدى تفقده مخيمات الحجاج الأردنيين وال48 في عرفات أن عملية التفويج تمت ضمن مسار رسمته وزارة الأوقاف من خلال دائرة الحج والعمرة للتيسير على الحجاج، وتحقيق السلامة العامة لهم، وتجنبا للازدحامات، مشيرا إلى أن البعثة الادارية وبالتعاون مع بعثة الارشاد الديني قامت بتنفيذ عملية التفويج بشكل منظم، ولم تسجل أي ملاحظات تذكر خلال العملية.






و أشار الى أن جميع الحجاج الأردنيين وحجاج 48 بخير وصحة جيدة، ويمارسون عبادتهم بكل يسر وسهولة، دون تسجيل أي حوادث تذكر،مؤكدا أن وزارة الأوقاف ملتزمة في تقديم خدماتها المميزة للحجاج والمعلن عنها سابقا في مشعر عرفات، والمتمثلة بالخيم والمكيفات والثلاجات والبرادات داخل الخيم، ووجبات الطعام، واستراحة المشروبات الساخنة والمياه المبردة والذي يأتي ضمن جهود الوزارة  برعاية ضيوف الرحمن، والتخفيف عليهم المشقة والمعاناة.
 ونوه إلى أن المسار الذي تم اعتماده من قبل دائرة الحج والعمرة تمثل في تفويج الحجاج لعرفات، ومع غروب اليوم الاثنين وسيتم نقلهم إلى مشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ومن ثم التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الافاضة والسعي والتحلل من الاحرام والعودة للفنادق، ومن ثم سيتم نقلهم بالحافلات إلى منى لتحقيق المبيت ورمي الجمرات أول وثاني أيام التشريق وهو اليوم الثالث من أيام العيد حيث سيتم نقلهم لمكة المكرمة لاداء طواف الوداع، والتوجه بعد ذلك بالعودة لأرض الوطن، متمنيا السلامة لجميع الحجاج والعودة إلى اهليهم سالمين غانمين.

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