تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اعتبارا من اليوم

اضافة اعلان

تبدأ اليوم الأربعاء، عملية تقديم الطلبات الإلكترونية، للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للأردن، للعام الجامعي 2023-2024، وتستمر العملية حتى مساء السبت المقبل، وفق مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وبينت مديرية البعثات، أن الإعلان يشمل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، الذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2023 والتكميلية للعام 2022 في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2023 فقط بمعدل لا يقل عن 85%.وحثت الوزارة الطلبة على ضرورة الاطلاع على التفاصيل والإرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024، والموجودة على موقع مديرية البعثات والتي تتضمن شروط الوزارة والدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول وتشمل كل من (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، أرمينيا، رومانيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.كما يُعتمد معدل الثانوية العامة والألوية الجغرافية وعددها 51 لواء، والألوية الاعتبارية وعددها 3 ألوية (التعليم الخاص – الشهادات الأجنبية من داخل المملكة – الشهادات العربية والأجنبية من خارج المملكة) كأساس لعملية التنافس.وبينت الوزارة، أنه تم توزيع وتحديد أعداد المنح لكل لواء عن طريق احتساب الأهمية النسبية لعدد الطلبة الحاصلين على معدل 85% فأعلى في كل لواء بالمقارنة مع إجمالي عدد الطلبة في جميع الألوية، حيث يمكن للطالب عند الدخول إلى برمجية تقديم الطلب التعرف على الدول والتخصصات التي يحق له المنافسة عليها في لوائه.وأشارت إلى أن جميع الوثائق المطلوبة من الطالب (وثائق الملف الشخصي / وثائق الدولة) تقدم من الطالب المرشح بشكل نهائي ولا يطلب من الطالب تحضير أية وثيقة قبل الترشيح النهائي باستثناء وثيقة المعادلة للشهادات غير الأردنية.وستقوم الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح، بعد إعلان قائمة القبول الموحد، حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.ونوهت الوزارة إلى أنه سواء كان قرار الطالب بالقبول أو الرفض للمنحة المرشح لها، فلن يتم ترشيحه لأي منحة خارجية أخرى حتى في حال استنكاف طالب من اللواء نفسه.وشددت على أنه يجب على الطالب الراغب بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة المصرية تعبئة طلب على منصة "ادرس في مصر" ضمن بوابة "تقديم طلب منحة - جامعي".وأكدت الوزارة أن عملية الترشيح وإعلان أسماء الطلبة المرشحين يتم وفقاً لأعلى معايير الشفافية، وذلك من خلال نظام إلكتروني وبدون أي تدخل بشري، حيث يمكن لكل طالب أن يطلع على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم في اللواء نفسه الذي ينافس فيه، مبينة أنه على الطالب التقدم بالطلب من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.