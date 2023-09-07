الخميس 07 أيلول 2023
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تقرير: 79 % من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن خارج المخيمات

جانب من مخيم الزعتري- (الغد)
مخيم الزعتري
كشف تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن 79% من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن لدى سجلاتها، يقيمون خارج المخيمات.
ووفق تقرير للمفوضية، يتركز اللاجئين السوريين خارج المخيمات، في محافظات الشمال والوسط، وعدد قليل منهم في جنوب المملكة.اضافة اعلان
وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية، حتى نهاية تموز الماضي بلغ 656762 لاجئا، مقابل 661670 لاجئا كانوا مسجلين في المملكة بداية العام الجاري.
وتصدرت العاصمة عمّان، بعدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في عمّان، والمسجلين لدى المفوضية، 195334 لاجئا، بينما حلّت مدينة المفرق ثانيا بعدد اللاجئين السوريين، بنحو 169043 لاجئا، يليها محافظة إربد بنحو 128467 لاجئا.-(هلا أخبار)
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