تكليف العجارمة بمهام الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في التربية

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قرر وزيـر التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، تكليف الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، بمهام الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية إضافة إلى وظيفته اعتبارا من تاريخه.ويأتي القرار استنادا لأحكام المادة (93/د) من نظام الخدمة المدنية رقـم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.وكان مجلس الوزراء قرر أمس إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة نجوى القبيلات إلى التَّقاعد.-(بترا)