الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"تكميلية التوجيهي": أسئلة العربي راعت الفروق الفردية بين الطلبة

ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)
 انعش امتحان اللغة العربية للدورة التكميلية الذي عقد أمس، آمال طلبة "تكميلية التوجيهي" بتحقيق علامات مرتفعة على صعيد المجموع العام أو الساعين للنجاح، بعد أن وصفوا الأسئلة بأنها "مريحة ومباشرة".اضافة اعلان
وقال طلبة، في حديثهم لـ"الغد"، "إن الأسئلة راعت القدرات والمستويات الفردية بين الطلبة، فيما المدة الزمنية للامتحان متوافقة وطبيعة الأسئلة".
وبينت الطالبة ليليان عمر (أدبي)، أن المدة الزمنية كانت كافية للإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أنها كانت مناسبة للطلبة وهناك بعض الفقرات من الأسئلة للطلبة المتميزين، وهو أمر طبيعي ولكنها ليست صعبة وبإمكان الطالب المتمكن من دراسته الإجابة عليها.
كما أبدى خالد ضرار (علمي)، ارتياحه ورضاه عن الامتحان، مشيرا الى ان الأسئلة، لا تحتاج لقدرات عالية للإجابة عليها، موضحا ان أي طالب مهما كان مستواه سيتمكن من الإجابة عليها.
مروان الحياصات (شرعي)، قال "إن الأسئلة متوسطة، والمدة كافية"، مؤكدا أنها تتناسب مع قدرات الطلبة، وأسهل من الدورة الماضية.
وقال مثنى زريقات (زراعي)، إن الامتحان بشكل عام كان مريحا، فيما الأسئلة لم تخرج عن المنهاج ومستواها مناسبة لجميع الطلبة، بينما بين عمار السعدي (صناعي)، إن المدة كانت كافية للإجابة عنها، ومناسبة لجميع المستويات وسهلة.
أستاذ اللغة العربية د. فارس الحواري قال: إن الامتحان تدرج من السهولة الى المتوسطة، لافتا إلى أن الأسئلة خلت من الأفكار الصعبة المزعجة للطلبة.
وبين أن الأسئلة مراعية لقدرات الطلبة المختلفة وجميعها من داخل الكتاب المدرسي، لافتا إلى أن الوقت كاف للإجابة عليها، مؤكدا أنه امتحان مريح ومتوازن، موضحا بأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع تحقيق علامة مرتفعة فيه.
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