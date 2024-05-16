تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن تمديد الفترة الرسمية لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من هذه المنح والقروض للعام الجامعي الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٣٠-٥-٢٠٢٤.

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ويمكن للطالب المرشح التعرف على الإجراءات المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo .

وتؤكد الوزارة بأن هذا التأجيل يأتي تحقيقاً لمصلحة أبناءها الطلبة ولإعطائهم مزيداً من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.