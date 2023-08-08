الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

تمديد فترة الترشح لجائزة الموظف المثالي حتى الخميس

ديوان الخدمة المدنية الأردني
ديوان الخدمة المدنية
عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، تمديد فترة اعداد ملف الترشح من قبل الموظفين الراغبين بالترشح لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية حتى الخميس من خلال النظام الالكتروني الخاص بالجائزة.اضافة اعلان
وقال رئيس ديوان الخدمة المدينة بالانابة مبارك الخلايلة، الثلاثاء، إنّ الغاية من التمديد هي اتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من أنهاء ملفاتهم خلال الفترة التي تم تحديدها سابقاً وفقا لتعميم كان الديوان قد أصدره للاعلان عن أطلاق الجائزة نهاية آيار الماضي، والذي حدد اليوم اخر موعداً لرفع ملفات المترشحين.
ونوه الخلايلة، أنه بامكان الموظفين المترشحين الذين انهوا رفع ملفاتهم واعتمدوها على النظام الالكتروني للجائزة، ولديهم الرغبة في التعديل على ملفاتهم التواصل مع أمانة سر الجائزة من خلال البريد الإلكتروني المدرج ضمن الموقع الإلكتروني للجائزة لغايات فك اعتماد الملف واتاحة التعديل.

رقيب سير

وفاة و3 إصابات بحادث سير نتيجة عدم الالتزام بإشارة قف 07 آب 2023

موجة حر

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق 07 آب 2023

وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة

الهناندة: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس 06 آب 2023

الاحتلال يعتقل أكثر من 4300 فلسطيني منذ بداية العام

اعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس 06 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجلس الأعيان

الأعيان يقر "معدل لقانون السير" كما ورد من مجلس النواب

منذ3 ساعة
مقياس-ريختر-2

هزة أرضية بقوة 3.4 درجة في وادي عربة

منذ5 ساعة
طقس حار

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الخميس

منذ6 ساعة
وزارة الصحة -( الغد)

وزارة الصحة تبدأ حملتها الوطنية للتطعيم

07 آب 2023
الخصاونة يستقبل رئيس الوزراء المصري

الخصاونة: نستند في علاقاتنا مع مصر إلى قاعدة صلبة قوامها الإرادة السياسيَة العليا

07 آب 2023
وزير الداخلية مازن الفراية - (أرشيفية)

الفراية: قياس مؤشرات الفجوة الجندرية في 6 محافظات

07 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ15 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 