تمديد فترة الترشح لجائزة الموظف المثالي حتى الخميس

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عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، تمديد فترة اعداد ملف الترشح من قبل الموظفين الراغبين بالترشح لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية حتى الخميس من خلال النظام الالكتروني الخاص بالجائزة.وقال رئيس ديوان الخدمة المدينة بالانابة مبارك الخلايلة، الثلاثاء، إنّ الغاية من التمديد هي اتاحة الفرصة للذين لم يتمكنوا من أنهاء ملفاتهم خلال الفترة التي تم تحديدها سابقاً وفقا لتعميم كان الديوان قد أصدره للاعلان عن أطلاق الجائزة نهاية آيار الماضي، والذي حدد اليوم اخر موعداً لرفع ملفات المترشحين.ونوه الخلايلة، أنه بامكان الموظفين المترشحين الذين انهوا رفع ملفاتهم واعتمدوها على النظام الالكتروني للجائزة، ولديهم الرغبة في التعديل على ملفاتهم التواصل مع أمانة سر الجائزة من خلال البريد الإلكتروني المدرج ضمن الموقع الإلكتروني للجائزة لغايات فك اعتماد الملف واتاحة التعديل.