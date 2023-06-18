تنويه من "الغد" حول مقابلة مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم

اضافة اعلان

كان من المفترض أن تجري "الغد" مقابلة مصورة مع مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة.لكن د.كنانة اشترط تغيير معد ومقدم المقابلة الاستاذ زياد الطراونة، وهو أمر ترفضه "الغد" تماما لما فيه من تدخل في طريقة عملها، وقراراتها التحريرية.وعليه تعتذر "الغد" من جميع متابيعها على منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن عدم بث المقابلة، والذي كان مقررا يوم الاثنين.وتؤكد "الغد" حرصها على متابعة قضايا التعليم عموما، وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة خصوصا، موضحة أن موقف مدير الامتحانات لن يغير من سياستها القائمة على حق الناس بالمعرفة، ولن يؤثر على تغطيتها المهنية المحترفة، المنبثقة من حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورا وقانونا.