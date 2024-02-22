الخميس 22 شباط 2024
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توزيع جوائز المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

مندوبًا عن الملكة رانيا العبدالله.. وزير الأوقاف يرعى توزيع جوائز المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن
مندوبًا عن الملكة رانيا العبدالله.. وزير الأوقاف يرعى توزيع جوائز المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن
مندوبًا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، في دورتها الثامنة عشرة، في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي الإسلامي، التابع لمسجد الشهيد الملك عبدالله بن الحسين في منطقة العبدلي.اضافة اعلان

وقال الخلايلة، إنَ العائلة الهاشمية الكريمة دأبت على رعاية القرآن الكريم، وتكريم الحافظين والحافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى، والاهتمام بطلاب وطالبات العلم، مؤكدًا أنّ المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم للذكور والإناث، تأتي ضمن المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تُنظّم خدمةً للقرآن الكريم وأهله.

وأضاف أنّ جميع المتسابقات اللواتي شاركن بالمسابقة هنّ فائزات في رحلة طلب العلم في سبيل كتاب الله، مبينًا الفضل الكبير والعظيم لطلاب وطالبات العلم، لافتًا إلى أهمية العمل بتعاليم القرآن الكريم وفضائله، وما يدعو إليه من أخلاق حميدة وكريمة.

وكرم الخلايلة، الفائزات بالمسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته والفائزات بفروع المسابقة الهاشمية المحلية للإناث خلال الحفل.

وفاز بالمسابقة في دورتها الثامنة عشرة بالمركز الأول هاجر إبراهيم من دولة نيجيريا، وعائشة عثمان من دولة تشاد في المركز الثاني، فيما حصلت نداء عبدالباسط من ليبيا على المركز الثالث، ومن لبنان حازت المتسابقة نور الهدى عبدالرحمن على المركز الرابع، ومن سلطنة عُمان نالت عهود بنت خميس المركز الخامس.

وحصلت سمو الشيخة عليا بنت سعيد آل مكتوم على جائزة المشاركة المميزة، وعن فئة المشاركة الأصغر سناً حصلت عليها المتسابقة هجر مرابط من المملكة المغربية.

وجاءت المسابقة المحلية ضمن 7 فروع بواقع خمس فائزات موزعة على خمسة مراكز لكل فرع.

وعن فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً فازت بالمركز الأول، المتسابقة ريناد أيمن الجابري، وفي المركز الثاني جاءت المتسابقة تقى طلال الشقير بينما حازت المتسابقة رغد حسن عطية مطالقة على المركز الثالث، وحصلت على المركز الرابع حنين أحمد الحريري، ونالت على المركز الخامس ألما محمد الرقب.

وفي الفرع الثاني حفظ 25 جزءاً فازت بالمركز الأول مكرر المتسابقتان سهله محمد مجدلاوية ويارا محمود عباسي، وعن الفرع الثالث حفظ 20 جزءًا فازت المركز الأول أرائك محمود العمري، وعن الفرع الرابع حفظ 15 جزءاً فازت بالمركز الأول سندس عبدالله اليماني، وعن الفرع الخامس حفظ عشرة أجزاء حصلت المتسابقة فاطمة وليد ناصر على المركز الأول، وعن الفرع السادس حفظ خمسة أجزاء نالت المتسابقتان وئام قاسم المصري ودعاء حسن مطالقة على المركز الأول، وعن فئة الفرع السابع حفظ "جزء عمّ" فازت المتسابقة فرح محمد الصويص على المركز الأول .

وحضر حفل الختام، مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وسفراء معتمدون لدى المملكة، ومفتي عام القوات المسلحة/الجيش العربي العقيد إمام حسن مخاترة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير عام صندوق الحج فؤاد كوري، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي، الدكتور حاتم السحيمات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومديرة مديرية الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وأئمة وواعظات.
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