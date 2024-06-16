توضيح من الأوقاف حول الوفيات والمفقودين من الحجاج الأردنيين

خلوي جويحان

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وأضاف أن وزارة الأوقاف حذرت قبل موسم الحج بأشهر من أن الحج بغير تصريح ممنوع وسيكون له مخاطر كبيرة، وأن السلطات السعودية حذرت من الحج من غير تصريح وأن تصريح الزيارة لا يعطي صاحبه الحق بأن يحج.وقال الوزير إنه رغم التحذيرات إلا أن بعض الناس خرجوا بتأشيرات زيارة وأدوا مناسك الحج، مضيفا أنه ليس لهم خدمات، وبالتالي خرجوا من مشعر مزدلفة إلى عرفات مشيا على الأقدام تحت درجة حرارة تفوق الـ50 مئوية، ما تسبب بوفاة 14 حاجا إضافة إلى 17 مفقودا، وأن السبب الرئيس للوفاة، تعرضهم لضربات الشمس.وبين الخلايلة أن الوزارة ليس لها أية إحصائيات رسمية أو معلومات عن الحجاج المتوفين أو المفقودين غير الرسميين، مضيفا أن هناك تنسيقا بين وزارة الأوقاف ووزارة الخارجية.وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع مع السلطات السعودية المختصة حول ما حدث.