 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توضيح من الأوقاف حول الوفيات والمفقودين من الحجاج الأردنيين

الكعبة المشرفة - (أرشيفية)
الكعبة المشرفة - (أرشيفية)
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة إن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج الأردنيين بخير.
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وأوضح الدقامسة، أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة شكّل فريقا خاصا لمتابعة إجراءات التعامل مع الوفيات والمفقودين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسلطات السعودية.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع وعلى مدار الساعة كل معلومة تردها عن الحجاج، سواء كانوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية أو من خارجها، خصوصا وأنها لا تملك أي بيانات عن الحجاج غير النظاميين.

وأضاف الدقامسة أن فريق الوزارة تمكّن من العثور على مفقودين من الحجاج غير النظاميين في مخيمات بعثة الحج الأردنية، فيما يتواصل البحث عن حاجّة أردنية بعد الإبلاغ من قبل ذويها عن فقدان الاتصال بها.

وأعرب الناطق الإعلامي عن صادق مواساته لذوي المواطنين الأردنيين الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج، سائلا العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
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