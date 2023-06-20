توقعات بوصول نسبة الكبار في الأردن إلى %8.6 نهاية 2030

هديل غبون

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تولي وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والجهات ذات العلاقة، اهتماما بسياسة إدماج كبار السن والابتعاد عن الرعاية الإيوائية من خلال حزمة من التشريعات والإجراءات، بما في ذلك تدريب العاملين في دور الرعاية على الإجراءات المعتمدة فيها، وكذلك في توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية للمسنين في مساكنهم.وفي ظل وجود توقعات ببلوغ نسبة المسنين في المملكة (60 سنة فما فوق) إلى(8.6 %) مع نهاية العام 2030 وإلى ما نسبته (15.8 %) مع نهاية العام 2050، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، على ضرورة دمج كبار السن والإبتعاد عن الرعاية الإيوائية من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لنظام رعاية كبار السن والذي بموجبه تم إنشاء حساب لكبار السن وتعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من هذا الحساب، وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين، وإيواء من تعجز أسرهم عن رعايتهم أو من ليس لهم أسر، والعمل على إدماجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم التراكمية، ودعم البرامج والمشاريع الموجهة لهم بما في ذلك إنشاء أندية نهارية للمسنين.وبينت بني مصطفى، خلال كلمة أمس الثلاثاء في افتتاح أعمال الورشة التدريبية حول الدليل الإجرائي للعاملين في دور رعاية المسنين، حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة في مجال تطوير وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة والعادلة، وإشراك المؤسسات المعنية وصانعي السياسات بالقرارات والقضايا التي تخص كبار السن، وإتاحة جميع البرامج الاجتماعية والثقافية والسياسية والصحية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على تضمين إستراتيجيات وخطط ووضع تدابير تكفل إدماجهم في محاورها وأنشطتها وبرامجها.ويأتي افتتاح هذه الورشة، لتدريب العاملين في دور رعاية المسنين على الدليل الإجرائي الذي تم وضع مسودته في 2022 بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليصار إلى اعتماده بشكله النهائي وإطلاقه رسميا.من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن قضايا كبار السن بدأت تقع ضمن دائرة الاهتمام العالمي والوطني أيضا، خلاف ما كانت عليه سابقا؛ ونوه إلى أن نسبة كبار السن بلغل (5.5 %) من التعداد السكاني في نهاية العام 2020، وأن التقديرات الصادرة عن مؤسسة (Help Age International)، تشير إلى أن نسبة كبار السن في الأردن (60 سنة فما فوق) ستشهد ازديادا ملحوظا عبر الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى(8.6 %) مع نهاية العام 2030 وإلى ما نسبته(15.8 %) مع نهاية العام 2050.وأشار إلى أن التقرير التقييمي الأخير للخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لكبار السن ومحاورها للأعوام (2018-2022) والذي أعده المجلس بالتعاون مع منظمة الاسكوا؛ والمتضمن المحاور الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كشف عن نسبة التقييم للإنجازات الوطنية للمؤسسات في الخطة التي بلغت (64 %) وتضمن التقرير مجموعة من الإنجازات الوطنية جاء أبرزها إقرار نظام رعاية كبار السن لعام 2021 وتعليماته لعام 2022.ونوه مقدادي إلى أن التقرير كان قد كشف عن مجموعة من التحديات تمثلت عدم وجود مسوحات ميدانية متخصصة لكبار السن، وأن معظم البيانات عن الأمراض التي يتعرض لها كبار السن كالقلب وضغط الدم بيانات غير محدثة، فضلا عن عدم توفر بيانات خاصة بأمراض الزهايمر والسمنة والوزن الزائد، بالإضافة إلى عدم توفر نوادي نهارية لقضاء أوقات فراغهم الى غيرها من التحديات.