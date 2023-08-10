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الخميس 10 آب 2023
9:44 ص
توقيف شخص قاد مركبته عن بعد على شارع الـ60
توقيف شخص قاد مركبته عن بعد على شارع الـ60
أوقفت الأجهزة الأمنية المختصة، الخميس، شخصا كان يقود مركبته دون الجلوس على مقعد السائق، من خلال التحكم في القيادة عن بعد.
وبحسب إذاعة الأمن العام، فإنه جرى إيقاق الشخص لمدة 14 يوما بعد ضبطه يقود مركبته عن بعد بواسطة تقنية القيادة الذاتية، على شارع الستين.
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واستخدم الشخص تقنية القيادة الذاتية في ظل عدم جاهزية الطرق لاستخدام هذه التقنية.
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