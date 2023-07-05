جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع تفتح باب المشاركة في دورتها الـ11

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أعلن مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الحادية عشر (2023-2024)، على أن تسلم الترشيحات والأعمال في موعد أقصاه 31 كانون الثاني (يناير) العام المقبل.وكان المجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق د. عبدالرؤوف الروابدة، أعلن المواضيع المشاركة في الدورة الـ11، إذ تضمنت في: حقل الآداب والفنون (دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات)، حقل العلوم موضوع (الذكاء الاصطناعي والتعليم، فرص وتحديات)، وفي حقل المدينة العربية (المدن الجديدة، فرص وتحديات).ونصت تعليمات المشاركة في الجائزة على تقديم 5 نسخ من العمل المرشح، ترسل الى مكتب الجائزة ومقره أمانة عمان الكبرى- مركز الحسين الثقافي، وألا تعاد الأعمال الى مرسليها سواء فازت أم لم تفز، باستثناء الأعمال الفنية، على أن يوقع المشارك تعهدا بأن العمل لم يفز بجائزة محلية أو عربية أو دولية، وأن يقوم المشارك بتعبئة نموذج طلب الاشتراك بالتنسيق مع الجائزة.ويشترط في الأعمال والنتاج المقدم، أن تتوافر فيه الأصالة والتميز، وأن يكون منشورا او مشروحا باللغة العربية أو مترجما اليها، وأن يكون المتقدم أحد مواطني الدول العربية، وأن يجري ترشيح الأفراد عن طريق المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.وتتكون مفردات الجائزة، من شهادة باسم الفائز وعنوان الموضوع أو العمل الذي أهله لنيلها، مع مكافأة نقدية مقدارها خمسة وعشرون الف دولار لكل موضوع ورصيعة ذهبية تحمل صورة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.ودعا مكتب الجائزة، الراغبين بالاستفسار عن المشاركة للتواصل عبر صندوق البريد 132 عمان 11118 - تلفاكس 0096264790426 - موبايل 00962798166601 أو عبر الموقع الإلكتروني: email:Kingward@ammancity.gov.joويضم المجلس في عضويته: رئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران، وأمين عمان الكبرى، ورؤساء الجامعات: الأردنية، والهاشمية، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، والحسين التقنية، وأمين عام منتدى الفكر العربي، ويشرف عليها مدير المدينة في الأمانة.وتعد جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع، الجائزة الأردنية الوحيدة على مستوى الوطن العربي، وتمنح مرة كل عامين في حقولها الثلاثة، وتهدف لبناء تنافس إيجابي خلاق بين العلماء والمبدعين الأردنيين بخاصة والعرب عامة، ودعم المبدعين والعلماء.