جردة حساب: هل كان أداء مجلس النواب 19 مقنعا للناخبين؟

جهاد المنسي

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فيما لم يتبق من عمر مجلس النواب التاسع عشر غير دورة عادية واحدة، تبرز علامات استفهام حول أداء المجلس طوال السنوات الثلاث، أبرزها عدم استجواب أي وزير تحت القبة، بل الاكتفاء بإعلان الاستجواب إعلاميا دون متابعة لاحقة، فضلا عن العديد من أوجه القصور، التي ارتأت "الغد" أن تجملها في جردة حساب سريعة توخيا للفائدة.يأتي ذلك قبيل الدخول في انتخابات نيابية جديدة بعد عام من الآن، والتي ينتظر أن تفرز مجلس النواب العشرين الذي سيأتي كأول مجلس منتخب وفق قانون الانتخاب الجديد الذي تم بموجبه رفع عدد أعضاء المجلس إلى 138 عضوا، من ضمنهم 41 سيشغلون مقاعد خصصت للأحزاب والتكتلات الحزبية.وجاء قانون الانتخاب الجديد كأحد مخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية التي أوصت أيضا بقانون أحزاب جديد بات معمولا به حاليا، فضلا عن تعديلات دستورية تم إقرارها من قبل المجلس الحالي.وبالعودة إلى جردة الحساب للمجلس النيابي التاسع عشر خلال السنوات الثلاث السابقة، تكشف لنا الكثير من الحقائق، أبرزها، إضافة إلى عدم استجواب الوزراء، عقد جلستي نقاش عام لم تحققا الشروط التي نص عليها النظام الداخلي، وهي سؤال طالبي المناقشة عن موقفهم النهائي بعد انتهاء كلمات النواب، ويعود ذلك إلى عدم وجود عدد كاف من النواب تحت القبة بعد انتهاء آخر المتحدثين والاكتفاء بتوصيات.كما أن كتل مجلس النواب التاسع عشر لم تثبت وجودها، اذ غابت بالكامل عن المشهد النيابي، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول فائدة وجود مثل هذه الكتل، كما أن المجلس شارك في العديد من الوفود الخارجية، لكن المتابع للمشهد الانتخابي لم يعرف النتائج التي عكستها تلك الزيارات المكلفة، ولم نسمع عن أي تقارير قدمت بعد زيارات الوفود، علما أن الأصل نشر تقارير تلك الزيارات وإطلاع الناخبين والرأي العام عليها.تراجع الثقةوخلال السنوات العشر الماضية، تراجعت ثقة الناخب بشكل لافت بمؤسسة مجلس النواب، وأثر ذلك التراجع الملحوظ على نسب الاقتراع واهتمام الناس بالانتخابات النيابية، حتى باتت متابعة أخبار مجلس النواب ومشاركاته لا تستقطب متابعين، وغالبا تكون شرفات المجلس فارغة باستثناء صحفيين وراصدين ومراكز بحث، ولا تحظى أخبار المجلس باهتمام شعبي، باستثناء الأخبار المتعلقة بالمشاكل والقضايا المفصلية.ورغم ان استطلاعات الرأي التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول مجلس النواب التاسع عشر في بدايات عام 2021، أي بعد ما يقرب من نصف عام من انتخابه، أظهرت ارتفاع الثقة بمجلس النواب، حيث أفاد نحو ثلث مستجيبي العينة الوطنية (31 %) ومستجيبي عينة قادة الرأي (35 %) أنهم يثقون بمجلس النواب الحالي، لكن سرعان ما تلاشت تلك الثقة، حيث اظهر استطلاع رأي للمركز عينه جرى قبل نحو عام، تراجعت ثقة الأردنيين بمجلس النواب إلى 17 %.وذلك يعني أن مجالس النواب خلال الفترة الماضية، والمجلس الحالي، لم تنجح في إعادة ثقة الناخب (المواطن) بالمجالس النيابية، فيما يعيد ساسة ومراقبون أسباب ذلك لعدة عوامل، أبرزها غياب الاتصال والتواصل واستدامته بين النائب والناخبين، وكذلك عدم ثبوت سواد النواب عند أقوالهم أثناء الحملات الانتخابية، وعدم العودة للقواعد الانتخابية في مسائل مهمة كالثقة بالحكومة والموازنة وغيرها من القضايا.وفي هذا السياق، يرى النائب السابق عدنان السواعير أن التحديات الأبرز التي كانت أمام مجلس النواب، هي المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والذي يعتبر أنها لم تعالج من قبل المجلس حتى اليوم.وما تؤشر اليه التقارير والمقالات التي تناولت مجالس النواب المختلفة خلال السنوات العشر الماضية هي ذاتها ما تؤشر إليه في مجلس النواب الحالي، حيث لم يجر عليها أي تجديد، اذ كان المؤمل قيام النواب بدورهم الرقابي والتشريعي بالشكل الأمثل، بيد أن ذلك لم يحدث، حيث يرى مراقبون أن قوانين متعددة مرت دون أي تعديلات مفيدة للمواطن.وكان الأجدى أن يقوم النواب بدورهم التشريعي والرقابي والمساءلة وفق الدستور، لأن من شأن ذلك تعزيز الثقة بين النائب والناخب، لا سيما في ما يخص التشريعات التي تنعكس على المواطن، مادياً أو معنوياً أو خدمياً؛ وهذه الأدوار للنائب تجعل المواطن يثق بقدراته وهيبته أمام الحكومة، ومن شأنه تعزيز شعور الناخبين بأن النواب يخدمون الوطن كنواب وطن وليس مناطق.فصل ووفيات ورفع حصانةشهد مجلس النواب التاسع عشر فصل نائبين هما أسامة العجارمة الذي حل بديلا منه النائب رمزي العجارمة، ومحمد عناد الفايز وحلت بديلا عنه النائب فليحة السبيتان، فيما رفع المجلس الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.وجمد النواب عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، حيث عاد الى القبة خلال الدورة الاستثنائية المنقضية، كما جمدوا عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة لمدة أربعة اشهر وعاد للقبة خلال "الاستثنائية" أيضا.وفقد المجلس النائب المرحوم حازم المجالي، وحلت بديلا منه النائب تمام الرياطي، كما فقد المجلس النائب المرحوم يسار الخصاونة الذي حل بديلا عنه النائب محمد العكور.جردة حساب رقابية وتشريعيةوفق سجلات مجلس النواب، عقد المجلس في دورته غير العادية (48) جلسة، كان نصيب الرقابة منها (20) جلسة، وأقر خلالها (23) مشروع قانون، وقانونا معدلا، فيما تقدم النواب بأربعة اقتراحات بقانون تمت إحالتها على اللجان المختصة.أما في الجانب الرقابي، فبلغ عدد الأسئلة التي قدمها النواب (795) وردت الإجابة عن (584) منها، وتم تقديم سبعة استجوابات و(130) مذكرة.وفي الدورة العادية الأولى للمجلس، ناقش النواب 14 مشروع قانون، أبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، وقدم النواب خلال الدورة 396 سؤالا ردت الحكومة على 301 منها، ولم تجب عن 91، فيما بلغ عدد الاستجوابات 15، وردت الحكومة على 5 منها فقط.أما في الدورة العادية الثانية، فقدم النواب 406 أسئلة من 68 نائباً، أجيب عن 80 % منها، فيما لم يتقدم ما مجموعه 55 نائباً بأسئلة خلال العام الثالث، وأقر المجلس 20 مشروع قانون، بينها قوانين الدورة الاستثنائية.وبحسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، فإن المجلس خلال دوراته الثلاث، بما فيهم الاستثنائية، يكون قد أقر 73 قانونا، وناقش 2210 أسئلة، منها 2027 سؤالا جرت الإجابة عنها، و183 لم تتم الإجابة عنها، فيما جرى سحب 24 سؤالا، ومناقشة 192 سؤالا آخر، ووجه 310 مذكرات نيابية للحكومة، تمت الإجابة عن 272 منها، و38 لم تتم الإجابة عنها.واستجوب النواب 86 وزيرا، جرت الإجابة عن 52، و34 لم يتم الرد عليها حتى نهاية الدورة الاستثنائية الأخيرة، وطلب المجلس في جميع دوراته حتى نهاية الدورة الاستثنائية جلستي مناقشة عامة، كما قدم 15 قانونا، و3 اقتراحات برغبة.ماذا يعني ذلك؟تكشف لنا جردة الحساب تدنيا في أداء المجلس التاسع عشر، تشريعيا ورقابيا، إذ يكفي التأشير إلى أن المجلس لم يعقد سوى جلستي مناقشة عامة، ولم يتم فيهما استكمال أصول جلسات المناقشة العامة التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في المادة 139 منه: إنه يحـق لطالبي المناقشة العامة وغيرهـم طرح الثقـة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذاك لم يحدث أبدا إذ كانت جلسات المناقشة تنتهي مع انتهاء آخر المتحدثين.كل ذلك أفقد جلسات المناقشة العامة حيويتها وجدواها وأصولها، وغالبا كنا نرى أعدادا قليلة من النواب تحت القبة في نهاية الجلسات النقاشية، الأمر الذي لا يسمح بطرح الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها، ولهذا باتت جلسات المناقشة بلا فاعلية، ولم تعد الحكومات تحسب لها حسابا، بخلاف ما كان يحصل في مجالس نيابية سابقة أبرزها المجلسان الرابع عشر والخامس عشر.كما أن المجلس لم يستجوب خلال سنواته أي وزير، بل اكتفى النواب بإعلان نيتهم تحويل أسئلتهم لاستجوابات دون أن يتم ذلك على أرض الواقع، وفي مجال الأسئلة كانت الجلسات الرقابية شحيحة، خلافا للنصوص الدستورية والنظامية التي تشير إلى وجوب عقد جلسة رقابية بعد كل جلستين تشريعيتين.كتل غائبة وزيارات خارجيةلم تستفد الكتل النيابية من التعديلات التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي منحت مساحات أوسع وأشمل للكتل والتكتلات، بل غابت تلك الكتل عن المشهد بشكل لافت، ولم نعد نسمع بها إلا عند انتخابات المكتب الدائم للمجلس واللجان، وبخلاف ذلك كان حضور الكتل تحت القبة غير واضح.وهنا يجب التأشير إلى أن نواب الإصلاح المتحزبين من جبهة العمل الإسلامي والمقربين إليهم لم يشكلوا كتلة نيابية تحت القبة، بسبب عدم وجود 13 نائبا وهو الحد الأدنى لتشكيل الكتل وفق ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس.أيضا، فإن الزيارات والوفود النيابية التي تشكلت وجالت في بلدان مختلفة لم نقرأ لها تقريرا تفصيليا حول إنجازاتها وماذا فعلت خلال تلك الزيارات والآفاق التي فتحتها، باستثناء الزيارات التي كان يقوم بها رؤساء المجالس التي كانت تتم تغطيتها تفصيلا.