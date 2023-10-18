الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث العدوان على غزة

شعار مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب
قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف، لبحث آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة.
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