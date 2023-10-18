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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
10:20 ص
جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث العدوان على غزة
مجلس النواب
قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عقد جلسة طارئة للمجلس اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف، لبحث آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة.
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