جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين تعلن المشاركة في الإضراب الشامل

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تضامننا مع أهلنا الصامدين في غزة العزة في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، تعلن جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين استجابتها ومشاركتها في الدعوة العالمية للإضراب الشامل #StrikeForGaza حيث ستتوقف كافة الشركات العضوة في الجمعية عن العمل بشكل كامل طيلة يوم غد الأثنين الموافق الحادي عشر من كانون أول للعام 2023.وتعد هذه المشاركة المعنوية تعبير رمزي عن مشاعر التضامن والإخاء مع الشعب الفلسطيني من شقيقه وتوأمه الشعب الأردني كما عبر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله دوما حيث سيبقى الأردن كما كان دوما السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.