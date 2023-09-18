الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

جهود لاعتماد البورد العربي والاعتراف به عالميا وتطوير القطاع الصيدلي

مشاركون بأعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس-(بترا)
مشاركون بأعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس-(بترا)
 بمشاركة أكثر من ألف صيدلي وخبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، اختتمت أمس أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر الذي عقد بعنوان "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية" في فندق لاندمارك-عمان، بمشاركة عربية ودولية واسعة تشمل كلا من السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، سورية، لبنان، بريطانيا، أميركا، الهند، وأستراليا. اضافة اعلان
وأوصى البرنامج العلمي للمؤتمر بالسعي لاعتماد البورد العربي والاعتراف به وبمخرجاته من قبل مختلف الجهات محليا وإقليميا وعالميا، واستغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة لتحسين عمليات التقييم والاعلان عن الأدوية وتسهيل التواصل للمرضى.
كما أوصى بإقرار مساقات في الخطط الدراسية لطلاب الصيدلة عن أساسيات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم تأسيس المبادرة الأردنية لتطوير وتوفير أدوية الأطفال وتوفير الإمكانات الازمة لها، بالإضافة إلى توسيع خدمات الصيدلة السريرية للرعاية الحرجة. 
وقال نقيب صيادلة الأردن نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عبابنة أنه بعد انعقاد الجلسات الحوارية وأكثر من 50 محاضرة و12 ورشة عمل للبرنامجين العلمي والمهني، والتي حضرها مختصون وصناع قرار، خرج المؤتمر بعدة توصيات تصب جميعها بما يسهم في صياغة رؤية مهنة الصيدلة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وبما ينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع كافة التخصصات في العالم. 
وبين أن هذه التوصيات تأتي لتطوير القطاع الطبي والصيدلي بكافة جوانبه، وبما يتناسب مع رؤى التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لهذا القطاع. 
وعلى صعيد البحث العلمي وتطويره شملت التوصيات أهمية العمل على توحيد جهود الباحثين والخبراء في مجال الاقتصاد الدوائي والصحي بما يخدم المصلحة الوطنية في ما يتعلق بخطط التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال تشكيل لجنة وطنية متخصصة تدرس حاجة النظام الصحي وطرق توفير العلاجات والقدرات المالية لتغطية العلاجات، والتوازنات المتعلقة في المخرجات الصحية والاقتصادية على حد سواء، بالإضافة إلى انشاء وحدة بيانات متخصصة بالكلف العلاجية في القطاعين العام والخاص تعنى بحاجة الباحثين في دراسة الجدوى الصحية والاقتصادية لكافة التكنولوجيا الصحية المقدمة.
أما البرنامج المهني فاشتملت توصياته على تعزيز التوعية في دور الصيادلة ضمن قطاع التأمين الطبي وبناء القدرات المعرفية للصيادلة في هذا المجال، إعادة النظر في الوصف الوظيفي لمهنة الصيدلة، وإعادة النظر في قبول الطلاب وأسس استحداث برامج الصيدلة في الجامعات، بالإضافة إلى دعم تطبيقات الصيدلة السريرية، والتأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز دور الصيدلي في الإقلاع عن التدخين. 
واشتملت توصيات البرنامج المهني أيضا على تعزيز أهمية المسار المهني للصيادلة من تقييم تجارب الصيادلة الأردنيين الممارسين للاختصاصات الصيدلانية الفرعية المختلفة داخل وخارج الأردن لغاية تشكيل سياسة مستندة على الأدلة في تطوير سياسات ترفع من كفاءة مهنة الصيدلة، وتعزيز التوعية بمفاهيم اليقظة الدوائية لمراقبة سلامة الأدوية من خلال برامج نوعية، وتعزيز التوعية في أسس تجديد مزاولة مهنة الصيدلة.
وعقد على هامش أعمال المؤتمر اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدور نقابات الصيدلة في الدول العربية وتطورات مهنة الصيدلة على أكثر من صعيد، وأهمية اعتماد البورد العربي للصيدلة.
كما ناقش الاجتماع سبل تقديم المساعدات الدوائية لمتضرري الزلزال في المغرب الشقيق والأشقاء في ليبيا المتضررين من إعصار دانيال.
واشتمل المؤتمر على معرض شاركت فيه أكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات وشركات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسابقة ومعرضا لـ32 بوستر قام بتصميمها طلبة الصيدلة في الجامعات أو أعضاء هيئة التدريس، وتمثل هذه البوسترات نتائج دراسات قاموا بها في مجال الصيدلة. 
وواكب المؤتمر المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشرف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على كافة الأصعدة، وناقش التحديات التي تواجه المهنة، وأكد على أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار في الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، وأهمية تعزيز التعليم والتدريب الصيدلاني، كما وفر فرصا للتعاون وتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة من الأردن ودول عربية وأخرى أجنبية.  
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