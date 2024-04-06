جولات رقابية فُجائية للمواصفات والمقاييس خلال عطلة العيد

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وبحسب بيان للمؤسسة، فإنها ستتابع رقابتها على الأسواق قبل وخلال عطلة العيد، للتفتيش على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة.وأشارت المؤسسة إلى أن كوادرها ستواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق خلال العطلة، مشددين رقابتهم على المنتجات التي استهدفت في خطتهم مثل العبوات المعبأة مسبقاً في محال الحلويات، والتحقق من الأوزان والموازين المستخدمة لدى المحال التجارية، إضافة إلى تكثيف التفتيش على ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والألبسة وغيرها من المنتجات إلى جانب التحقق من العلامات التجاريّة.وستستمر بجولاتها الفجائيّة والدّوريّة على وكالات وسيّارات توزيع الغاز للتأكد من أوزان أسطوانات الغاز، وعلى محطّات وصهاريج المحروقات للتحقق من صحّة قراءة عداداتها وجودة المحروقات.وأكدت المؤسسة استمرار عمل موظفيها في المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية طيلة أيام عطلة العيد، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.وبيّنت المؤسسة أنها ستستمرّ باستقبال الشّكاوى عبر هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد (065301243) طيلة عطلة العيد، منوّهة بأنّ الشّكاوى تتابع بمهنيّة وسريّة عالية. (بترا)