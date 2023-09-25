الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

جويعد: مد الغاز الطبيعي للمدن الصناعية يجذب الاستثمارات

مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد
مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد
أكد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد اهمية رفد المستثمر والقطاع الصناعي بمختلف الخدمات ووضعها على قائمة اولويات الخطط والاستراتيجيات للاعوام القادمة لا سيما تلك التي تسهم في خفض كلف الطاقة والانتاج.اضافة اعلان
وبين جويعد خلال لقاء عقد أمس بين الصناعيين وشركات الغاز المسال في الاردن ان  شركة المدن الصناعية الاردنية وقعت مؤخرا عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات بحثت من خلالها سبل خفض كلف الانتاج على المستثمر الصناعي والتقليل من فاتورة استهلاك الطاقة باعتبارها عاملا رئيسيا في جذب الإستثمارات الصناعية للمملكة بشكل عام وللمدن الصناعية بشكل خاص، وتشجيع استخدام الطاقة البديلة اضافة الى بحث تزويد المدن الصناعية التي تتبع للشركه ومدها بالغاز الطبيعي.
وأشاد جويعد بالخبرة الوطنية التي تمتلكها شركة البترول الوطنية وجهودها لاستخراج الغاز من حقل الريشة والذي يتوقع أن يرى النور نهاية هذا العام والذي سيمكن العديد من الجهات الاستفاده منه في عمليات الإنتاج.
وأوضح جويعد أن هذا اللقاء ياتي تكريسا للجهود الرامية الى خدمة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته والذي يعتبر القطاع الأكثر للنمو وتقاس به قوة الدول ورفعتها، اذ يساهم في الاردن بنسبة مرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل للشباب الاردني، فيما يستحوذ على نسب كبيرة من الإستثمارات المتدفقة للمملكة والصادرات الوطنية.

وأشار السيد جويعد إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة على الصعيد الاقتصادي وفي مقدمتها محاور خطة التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي واقرار قانون الإستثمار ونظام البيئة الاستثمارية اضافة الى القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة بدعم فاتورة الطاقة واجور العمالة في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين في محافظتي الطفيلة والكرك، والذي أسهم باستقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية إليها.

وجدد السيد جويعد التأكيد على  دور  شركة المدن الصناعية الاردنية في نهضة القطاع الصناعي الاردن حي انها وعلى مدار اكثر من اربعين عاما في مجال ادارة وتطوير وترويج المدن الصناعية عاصرت  خلالها مختلف التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الاردني فمن مدينة صناعية واحدة الى عشر مدن صناعية اليوم تغظي مختلف مناطق المملكة. مضيفا أنها تغطي ما نسبته 35% من الشركات العاملة في القطاع الصناعي و26% من العمالة التي يوظفها القطاع الصناعي الاردني و33% من صادرات القطاع الصناعي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر معدل نظام الخدمة المدنية

منذ 45 دقيقة
المركز الوطني لتطوير المناهج

​إعلان نتائج استطلاع الرأي حول مناهج اللغة العربية المطوّرة

منذ1 ساعة
انطلاق قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني في عمّان

انطلاق قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني في عمّان

منذ1 ساعة
الخصاونة: لن نعلق حول ملف نقابة المعلمين

الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل على حكومة الخصاونة

منذ2 ساعة
رقيب سير

الدوريات الخارجية: انخفاض كبير في الحوادث والمخالفات الخطرة (فيديو)

منذ4 ساعة
أجواء خريفية

أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق حتى الخميس

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما يفعله سفراء واشنطن في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

وسط البلد

جهاد المنسي |اليوم

إنهاء دعم المياه يتطلب مراجعة سياسات التقشف

أحمد عوض |اليوم

منهجية الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ماذا يفعل الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

لا شممنا التوابل ولا عرفنا ملمس الحرير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات | منذ17 ساعة
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات | منذ17 ساعة
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات | منذ17 ساعة
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
 