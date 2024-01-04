"حالة البلاد": ملف التعليم العالي يعاني من عدم فهم حاجة السوق لتخصصات جديدة

حنان بشارات

ما يزال ملف التعليم العالي في البلاد، تعاني من غياب فعلي لفهم واقع تطور حاجات السوق للتخصصات الجديدة، وما تزال مهارات خريجي الجامعات بعيدة عن الواقع، فيما تستمر الجامعات في الغياب النسبي عن مواكبة التطور المتسارع للتفاعل مع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ومقتضيات التطور التكنولوجي، في ظل الحاجة الملحة لخلق عمالة متخصصة بعلوم العصر، تمتلك مهارات وإمكانيات بها.

اضافة اعلان

وهذا ما يكشف عنه تقرير حالة البلاد، الذي خصص معالجاته لهذا العام، لقطاع العمل والثورة الصناعية الرابعة ومدى الاستفادة منها، وأوجه الخلل في قطاع التعليم العالي وعدم مواءمة برامج وتحصصات الجامعات مع سوق العمل.



كما كشف التقرير، عن ابرز المعيقات التي تواجه قطاع الجامعات الرسمية والخاصة من حيث استحداث برامج جديدة، توائم الثورة الصناعية والتكنولوجية من دون توفر مختصين، وسط نقص حاد في اعداد اعضاء هيئات التدريس.



ويبين ضعف تمويل ودعم البحث العلمي في الجامعات، فضلا عن وجود بطالة حقيقية، قياسا باعداد الخريجين السنوي، والذي يتراوح بين 65 و70 ألف خريح، بينما لا يستطيع سوق العمل استيعاب اكثر من 12 ألف باحث عن العمل، في افضل حالاته.



وقال التقرير، إن التوسع بإنشاء الجامعات، ادى الفترة الماضية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي، فمع وجود 10 جامعات حكومية و18 خاصة، وجامعتين بقانون خاص، وجامعة إقليمية، و9 كليات جامعية، و39 كلية جامعية، يدرس فيها 379,005 طلاب في العام الدراسي 2023/2022، باستثناء الطلبة الملتحقين بالجامعات الاجنبية، فإن عدد الداخلين الى سوق العمل سنويا في ازدياد.



وكشف التقرير ان زيادة اعداد الخريجين وتقليص فرص العمل، يؤدي لإحداث ضغوط كبيرة في سوق العمل، ويتوقع استمرار هذه الضغوطات مستقبلا، اذ ما يزال النظام التعليمي غير قادر على انتاج خريجين، يتمتعون بمهارات وكفاءات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني والعالمي. وأضاف، انه وبرغم ايلاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الاهتمام بالمعايير الدولية وتطبيقها في الجامعات، واتخاذها إجراءات لتوجيه هذه المؤسسات، لطرح تخصصات تقنية تطبيقية، تتناسب مع احتياجات سوق العمل والتواصل مع أصحاب العمل، واقرار اسس جديدة لادماج التعلم الالكتروني بها، بما يتناسب مع الحاجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل والتوجهات العالمية في مجال التعلم الالكتروني، لكن ذلك لم ينعكس على ارض الواقع.



وقال، إن الهيئة طورت معايير اعتمادها، وذلك بالانتقال من الاعتماد الكمي للاعتماد النوعي للبرامج الاكاديمية، لكن برغم ذلك، ما تزال جودة التعليم بعيدة عن مواكبة المعايير الدولية، في ظل زيادة اعداد المقبولين بالجامعات سنويا، وضعف اتقان الكفايات والمهارات التي يجب على الطلبة تعلمها.



وأكد ان نتائج امتحان الكفاءة الجامعية الذي تجريه الهيئة، تبين بأن نسبة اتقان الطلبة للكفايات والمهارات لا تتجاوز الـ55 الى 60 %، اذ يتخرج سنويا بين 65 الى 75 ألف طالب وطالبة، الى جانب خريجي الجامعات الاجنبية، مقارنة بعدد الوظائف التي يوفرها القطاع الحكومي، والتي تراوح بين الـ12 الى 10 آلاف فرصة عمل سنويا.



وأشار التقرير إلى ان سوق العمل، يتصف بوجود عمالة غير ماهرة وأخرى شبه ماهرة، وهذه لا تلبي متطلبات سوق العمل، ما يحدث تشوها فيه، لوجود متعطلين يحملون مؤهلا علميا (بكالوريوس وأعلى) تقدر نسبتهم بـ%42.2 من إجمالي المتعطلين.



كذلك، يوجد 44 % من المتعطلين الذين يحملون مؤهلا علميا أقل من الثانوية،الى جانب أن 59 % من المشتغلين، يحملون مؤهلا علميا ثانويا وأقل. ويتركز أغلب العاطلين عن العمل من حملة المؤهلات العلمية (بكالوريوس وأعلى) من الاناث (79.8 %) والذكور (27 %) حسب الفئة العمرية.



وقال التقرير، ان أكبر نسبة من المتعطلين عن العمل، تبلغ في الفئة العمرية الشبابية (24 الى 15 عاما) بواقع 38.4 %، وفي الفئة العمرية بين 25 الى 39 عاما، بنسبة 51.7 %.



واوضح التقرير ان ما يشهده سوق العمل من تطورات، بما يتوفر فيه من مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، يعني ان ذلك يوفر فرصا ايضا، لكن يمكن تفويتها، إذ إن التحول التكنولوجي يمثل وسيلة قفز للمستقبل برأسمال بشري، يمثل مصدرًا للابداع والمهارات، الدافعة للاقتصاد الرقمي الجديد بالابتكار واطلاق الاعمال التجارية وخلق فرص عمل جديدة.



وشدد على ان جائحة كورونا أسهمت بتطوير الجانب الاداري المتصل بتوفير أدوات تكنولوجيا تعليم للطلبة في مناطق وجودهم كافة، لكن التطوير والتحسين للجوانب الفنية للتعليم بقي ضعيفا، بينما ما تزال جهود دمج التكنولوجيا في التعليم محدودة، ما يشير إلى ضعف حوكمة تكنولوجيا المعلومات، والجاهزية في مواجهة الازمات الطارئة.



وأوصى التقرير بتحديث المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، بما يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي وتسارعها، إذ تتغير الوظائف والمهارات على مدار الزمن، وتتأثر بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية واحتياجات السوق.



وفي الوقت نفسه، يشكل الذكاء الاصطناعي حالة جديدة لتحسين الجودة والفعالية التعليمية، في طرق التدريس والتعلم، ويفتح أبواب تحول جذرية، اذ يمكنه أن يكون أداة قوية لتحسين تجربة التعلم للطلبة، ومساعدتهم في تحقيق أفضل أداء ممكن.



وقال التقرير، برغم أن قطاعات تخصص الذكاء الاصطناعي ما تزال محدودة للآن في الاردن، لكن التطور التكنولوجي المتسارع، يوحي بأن مستقبل هذا التخصص، سيكون واعدا ليس في الاردن فقط، بل في العالم، ناهيك عن أن خريجيه، يمكنهم العمل في مجالات يعمل بها خريجو تخصصات الحاسب والبرمجة والكهرباء والميكانيك وغيرها ذات الصلة، وبالتالي فإن استثمار الطالب لها، سيحقق متطلبات التحول الرقمي، وسيكافح البطالة مع زيادة أفواج الخريجين وكفاءتهم، بخاصة وأن الذكاء الاصطناعي سيوفر فرصا للحاجة الى التطوير الدائم للأعمال الجديدة، نظرًا لارتباطه بشكل وثيق بالفكر والابداع، وكل ما ينتجه العقل البشري.

اقرأ المزيد:

"حالة البلاد": خلل في آليات التحول الرقمي للرعاية الصحية المتكاملة