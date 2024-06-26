 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة الطقس.. أجواء حارة نسبيا اليوم وارتفاع طفيف غدا

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)
يكون الطقس اليوم الأربعاء، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي حراري حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط احياناً خاصة في مناطق البادية .

ويبقى الطقس الجمعة، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترت.

اما يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيًا بأغلب المناطق وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 20, وفي مرتفعات الشراة 31 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 24 وفي مناطق السهول 35 - 24, وفي الأغوار الشمالية 41 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.-(بترا)
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