 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة الطقس.. أجواء حارة نسبيا اليوم وصيفية معتدلة غدا

عمان
مشهد من العاصمة عمان

يكون الطقس اليوم السبت، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ، لذا يكون الطقس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويكون الطقس الاثنين والثلاثاء، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 19, وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 39 - 20 وفي مناطق السهول 34 - 20, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 27، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.- (بترا)


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