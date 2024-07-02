 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة الطقس.. أجواء صيفية اليوم وكتلة هوائية حارة الخميس

طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)
طفل يشرب الماء خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)
يتوقع اليوم الثلاثاء، ان تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

اما يوم الخميس، تتأثر المملكة بامتداد منخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، لذا ترتفع درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يوم الجمعة، حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17, وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 23 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 39 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.-(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من مدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)

حالة الطقس.. ارتفاعات متتالية حتى الخميس

01 تموز 2024
عمان

طقس صيفي اليوم وغدا

30 حزيران 2024
عمان

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

25 حزيران 2024
عمان

طقس صيفي معتدل اليوم وحار نسبيًا غدًا

23 حزيران 2024
اقرأ أيضا
وزيرة العمل ناديا الروابدة ورئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج

الروابدة تبحث مع الحاج نقص العمالة الزراعية في قطاع مربي الأبقار

منذ 45 دقيقة
ميداني خان يونس

"ميداني خان يونس 3" الأردني يباشر عمله

منذ17 ساعة
6cb389cc-b21a-4307-abd0-5bf4c994bae3

العيسوي يلتقي وفدين من أبناء عشائر ارتيمة والثوابية والمراهفة

منذ19 ساعة
الضمان الاجتماعي

الضمان: استمرار التسجيل ببرنامج استدامة ++

منذ22 ساعة
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد العجلوني (وسط)

إعلان نتائج الامتحان الشامل - رابط

منذ23 ساعة
سياح في جبل القلعة بعمان -(أرشيفية)

خبراء: الأردن يحتل مكانة سياحية كبيرة في قلوب الخليجيين والعرب

01 تموز 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

عقلنة الحوار العام مصلحة عليا

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات | منذ14 ساعة
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات | منذ14 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات | منذ14 ساعة
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy
 