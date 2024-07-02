حالة الطقس.. أجواء صيفية اليوم وكتلة هوائية حارة الخميس

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.اما يوم الخميس، تتأثر المملكة بامتداد منخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، لذا ترتفع درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويبقى الطقس يوم الجمعة، حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17, وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 37 - 23 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 39 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.-(بترا)