حالة الطقس.. ارتفاعات متتالية حتى الخميس

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16, وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 37 - 22 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 38 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.-(بترا)