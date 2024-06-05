حالة الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة حتى السبت

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الأربعاء، مع بقاءها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) مئوية،و يكون الطقس جافا وحارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن خطر حدوث الحرائق في الاماكن الحرجية، ومن ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.



وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس، تحت تأثير الموجة الحارة ، ويكون الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ويبقى الطقس يوم الجمعة، جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.



ويتراجع يوم السبت، تدريجياً تأثير الكتلة الحارة عن المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً ، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة ، و حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21 وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 41 - 25 وفي مناطق السهول 37 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 26، وفي البحر الميت 42 - 24، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.-(بترا)