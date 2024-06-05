 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة حتى السبت

طفل يشرب الماء أمس خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)
طفل يشرب الماء خلال الأجواء الحارة -(تصوير: ساهر قدارة)

تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الأربعاء، مع بقاءها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) مئوية،و يكون الطقس جافا وحارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن خطر حدوث الحرائق في الاماكن الحرجية، ومن ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.


وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس، تحت تأثير الموجة الحارة ، ويكون الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


ويبقى الطقس يوم الجمعة، جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.


ويتراجع يوم السبت، تدريجياً تأثير الكتلة الحارة عن المملكة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً ، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة ، و حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21 وفي مرتفعات الشراة 30 - 18, وفي مناطق البادية 41 - 25 وفي مناطق السهول 37 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 26، وفي البحر الميت 42 - 24، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
طقس حار - (تعبيرية)

استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة اليوم وتراجعها الخميس

04 حزيران 2024
عمان

طقس دافئ اليوم وكتلة هوائية جافة وحارة حتى الاثنين

01 حزيران 2024
عمّان

طقس حار نسبيا اليوم ودافئ غدًا

27 أيار 2024
عمان

طقس دافئ اليوم وحار نسبياً غدا

26 أيار 2024
اقرأ أيضا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

منح دراسية من البرازيل للأردنيين في برامج الدراسات العليا

منذ1 ساعة
الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية بالمرتبة 368 عالميا وفق تصنيف كيو اس

منذ1 ساعة
طلبة بإحدى المدارس-(أرشيفية)

منحة يابانية بقيمة 709 آلاف دولار لدعم التعليم في إربد

منذ2 ساعة
الجامعة الاردنية

الأردنية في المرتبة 368 عالميا

منذ6 ساعة
الترخيص المتنقل (بنوصلك) - (أرشيفية)

فحص 225 مركبة في ثاني أيام عمل للترخيص المتنقل بعد أوقات الدوام الرسمي

منذ10 ساعة
القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي

الجيش يوضح حول مقتل شخص متسلل إلى الغرب

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ14 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ19 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ19 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ19 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 