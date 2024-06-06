حالة الطقس اليوم: استمرار تأثير الكتلة الحارة اليوم وغدا وبدء تراجعها السبت

يطرأ اليوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس جافا وحارا في أغلب المناطق، وحاراً جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن خطر حدوث الحرائق في الاماكن الحرجية، ومن ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.



ويكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، جافا وحارا في أغلب المناطق، و حارًا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويتراجع قليلاً تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة يوم السبت، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



يطرأ الأحد، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجات مئوية، وفي غرب عمان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21 وفي مرتفعات الشراة 33 - 19, وفي مناطق البادية 42 - 24 وفي مناطق السهول 37 - 23, وفي الأغوار الشمالية 43 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 45 - 28، وفي البحر الميت 44 - 26، وفي خليج العقبة 45 - 27 درجة مئوية.-(بترا)