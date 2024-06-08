 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة الطقس اليوم: انخفاض قليل على الحرارة اليوم وانحسار الموجة الحارة غدا

طقس حار
طقس حار

يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حارا نوعا ما في أغلب مناطق المملكة، وأكثر حرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في أوقات الذروة، ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.


وينحسر يوم غدٍ الأحد، تأثير الموجه الحارة عن المملكة حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا إلى حار في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، ويكون الطقس صافيا ومعتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا إلى حار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 18 وفي مرتفعات الشراة 32 - 17, وفي مناطق البادية 40 - 23 وفي مناطق السهول 36 - 21, وفي الأغوار الشمالية 41 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 44 - 27، وفي البحر الميت 43 - 25، وفي خليج العقبة 45 - 27 درجة مئوية.- (بترا)

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