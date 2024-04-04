الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة الطقس في الأردن حتى ليل الثلاثاء

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)
تبقى درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليوم غد الجمعة أعلى من معدلاتها الطبيعية، إذ تسود أجواء دافئة في العاصمة عمان وأغلب مناطق المملكة، وتتراوح الحرارة العظمى لعمان والمناطق الداخلية ما بين 27-25 نهاراً، بينما يكون الطقس حاراً نسبياً في الأغوار والعقبة والبحر الميت ودرجات الحرارة في منتصف الثلاثينات بهذه المناطق، وفق ما أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.اضافة اعلان

وقال آل خطاب إن خرائط الطقس تشير إلى اقتراب كتلة هوائية باردة نسبياً باتجاه دول شرق المتوسط، حيث تبدأ الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم السبت الموافق 06/04/2024، إذ يتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان وأغلب محافظات المملكة ما بين 23-21 درجة مئوية، مع توالي الانخفاض يوم الأحد لتسجل الحرارة العظمى في عمان وأغلب المحافظات ما بين 21-18 درجة مئوية باستثناء الأغوار والعقبة والبحر الميت تكون ما بين 31-30 درجة مئوية، كما تنشط الرياح في مناطق عدة من المملكة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، مع احتمالية تساقط بعض الزخات المتفرقة من المطر شرق المملكة مساء يوم الأحد.

وأوضح أن التحليلات تشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تؤثر على المملكة يومي الاثنين والثلاثاء 08-09/04/2024، حيث يبدأ التأثر تدريجياً بحالة عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، ومع ساعات الليل، يتوقع أن تمتد الهطولات إلى أجزاء من المناطق الجنوبية.

ويتوقع أن تشتد يوم الثلاثاء حالة عدم الاستقرار الجوي لتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها منطقة العقبة، يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

وأضاف آل خطاب أن حالة عدم الاستقرار هذه ستترافق مع رياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة، ما يعمل على إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، وبخاصة في مناطق البادية.
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