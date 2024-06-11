حالة الطقس: كتلة هوائية جافة وحارة تقترب من المملكة

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية جافة وحارة من فوق شبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لذا يكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتبقى المملكة يوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الجافة والحارة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجات مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16 وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 25، وفي البحر الميت 41 - 24، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.- (بترا)

