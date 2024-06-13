 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حالة الطقس.. موجة حارة تستمر حتى أول أيام العيد

أردني يسقي طفله الماء خلال أجواء حارة
أردني يسقي طفله الماء خلال أجواء حارة

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-9 درجات مئوية، نتيجة تأثر المملكة بموجة حارة ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة جداً وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية.

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ويكون الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول مساءً الى شمالية غربية.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


وبحسب التقرير، يكون الطقس يوم غدٍ الجمعة، جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول مساءً الى شمالية غربية.


ويستمر السبت، تأثير الموجه الحارة على المملكة؛ ويكون الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية.


اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-7 درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارًا في اغلب المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 - 27 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 - 25، وفي المرتفعات الشمالية 35 - 24 وفي مرتفعات الشراة 34 - 22, وفي مناطق البادية 43 - 26 وفي مناطق السهول 40 - 27, وفي الأغوار الشمالية 45 - 28, وفي الأغوار الجنوبية 45 - 31، وفي البحر الميت 45 - 30، وفي خليج العقبة 46 - 31 درجة مئوية.-(بترا)

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