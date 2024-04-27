حالة من عدم الاستقرار تؤثر على المملكة وتحذيرات من تشكل السيول

تتأثر المملكة اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق بينما يكون حارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

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ويتوقع بإذن الله في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.



ويكون الطقس يوم غدٍ الأحد، غير مستقر ودافئًا في اغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهر تهطل بإذن الله زخات من المطر لفترات محدودة في اماكن متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتغطي سماء المملكة يوم الاثنين كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



اما الثلاثاء، يستمر تأثير حالة عدم الاستقرار على المملكة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل بإذن الله زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14 وفي مرتفعات الشراة 25 - 13, وفي مناطق البادية 35 - 14 وفي مناطق السهول 32 - 16, وفي الأغوار الشمالية 34 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.-(بترا)