حجاوي عن المتحور الجديد: الوضع مطمئن ولا يدعو إلى القلق

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، اليوم الأربعاء، إن الأردن لم يسجل أي إصابة بمتحور كورونا الجديد “آيريس”، والوضع مطمئن ولا يدعو إلى القلق.وأضاف حجاوي لـ”هلا أخبار”، أن متحور “أيريس” متفرع من أوميكرون، ولا يختلف كثيرا عنه حسب المعطيات الأولية إلى الآن، إلا أنه رفع إدخالات المستشفيات للمصابين به في أميركا وبريطانيا.وأوضح أنه منظمة الصحة العالمية دعت إلى عدم القلق منه، وإنما وضعه ضمن قوائم الأمراض السارية التي يتم رصدها، وهو ما جرى في الأردن، وفقا لحجاوي.وأشار حجاوي، إلى أن الأردن يرصد المتحور الجديد، دون ظهور حالات منه، في الوقت التي ترصد فيه وزارة الصحة حالات كورونا دون الإبلاغ والإعلان عن الإصابات المسجلة.وبحسب حجاوي، فإنه لم يبث أن المتحور الجديد من أوميكرون تغيّر كثيرا عن المتحورات الأخرى، ولا يوجد ما يثبت أنه دخل الشرق الأوسط.ويبيّن حجاوي، أنه عُرف عن متحور أوميكرون سرعته في الانتشار، مقارنة مع المتحورات الأخرى التي كان آخرها قبل ظهور أوميكرون متحور دلتا، الذي سجل أعلى وفيات بالفيروس آنذاك في الأردن.ولم يتسبب فيروس كورونا بإدخالات إلى أقسام “ICU” في مشافي الأردن خلال الشهور الستة الأخيرة، ولم يوضع أي مصاب على أجهزة التنفس.إلى ذلك، ترصد لجنة الأوبئة فيروس كورونا في 3 محافظات في جنوب ووسط وشمال الأردن بشكل دوري، وتأخذ عينات من مرضى حالات تنفسية، للاطمئنان على مدى انتشار الفيروس في البلاد، على ما ذكر حجاوي.وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، مراقبتها انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى “آيريس”، وتحمل الاسم الرمزي EG.5.1، بعدما انتشرت بشكل واسع في الولايات المتحدة وبريطانيا.ووضعت المنظمة، المتحور على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع.ومن أبرز أعراض المتحور الجديد، “سيلان أو انسداد الأنف، والصداع، والتعب -خفيف أو شديد-، والعطس، والسعال، والتهاب الحلق، وتغيرات في حاسة الشم”.وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في الخامس من أيار/مايو الماضي، أن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، والتي ظلت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.