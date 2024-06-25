حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات الثانوية العامة

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حجب جميع تطبيقات التراسل التي تؤثر على سير امتحانا الثانوية العامة، اعتباراً من اليوم ولغاية 15 تموز المقبل، في مدارس المملكة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة إجراء الطلبة الامتحانات فقط.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، ان قرار الحجب جاء حفاظا على نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكخطوة احترازية لمنع الغش وتسريب أسئلة الامتحانات والسعي نحو تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج امتحانات الثانوية العامة.



وبينت ان حجب التطبيقات سيتم قبل دقائق قليلة من زمن بدء الامتحانات وسينتهي بعد انتهائها بقليل، وأشارت إلى أنه نتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج مناطق المدارس ولكنها ستكون بطبيعتها مؤقتة إلى أن يتم تحقيق الغاية منها.-(بترا)