السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حريق داخل مستودع بلاستيك في سحاب

إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستودع بلاستيك داخل المدينة الصناعية في منطقة سحاب، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.اضافة اعلان
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