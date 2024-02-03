حريق داخل مستودع بلاستيك في سحاب

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تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستودع بلاستيك داخل المدينة الصناعية في منطقة سحاب، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.