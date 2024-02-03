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السبت 03 شباط 2024
3:00 م
حريق داخل مستودع بلاستيك في سحاب
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستودع بلاستيك داخل المدينة الصناعية في منطقة سحاب، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.
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الأمن العام
حريق
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