حزبيون: ما حذر منه الملك من انفجار المنطقة لن يثني الأردنيين عن الوقوف مع الفلسطينيين

غادة الشيخ

في وقت أظهرت فيه تحذيرات جلالة الملك عبدالله السابقة، من أن انسداد الافق لحل القضية الفلسطينية، سيفجر الأوضاع في منطقة قلقة سياسيا، فإن ما حدث في السابع من اكتور الماضي، كشف عن عمق هذه التحذيرات التي أضحت تمثيلا على ارض الواقع، بما ترتكبه قوات الاحتلال من أعمال إجرامية، تأخذ المنطقة الى مستقبل مظلم في حال استمرت قضية فلسطين بعيدة عن الحل في الذهن الصهيوني المتطرف. اضافة اعلان

وقد أجمع أمناء أحزاب وحزبيون، على أن جلالة الملك في تحذيراته للمجتمع الدولي منذ أعوام، بانهى ستودي لانفجار أوضاع المنطقة جراء عدم حل القضية الفلسطينية، فإن تصعيد متطرفي الكيان الصهيوني من استفزازاتهم وانتهاكاتهم في الضفة الغربية ومحاصرة القطاع منذ 17 عاما، تجلت واقعا ملوسا مع عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر، وما تزال تداعيات هذا الانفجار مستمرة الى اليوم، في ظل حرب إبادية تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في غزة.

واتفقوا في ندوة عقدها حزب التكامل الوطني، وأدارها الزميل سلطان الحطاب، على أن هذه الحرب العدوانية، ستلقي بتأثيراتها على مختلف أصعدة الحياة في عالمنا، بخاصة الاقتصاد، اذ بدأت تأثيراتها عليه، بل إن هناك مؤشرات تلقي بظلالها في اتجاه حدوث انهيار اقتصادي عالمي في القريب العاجل.

أمين عام حزب التكامل فايز البصوص، أكد أن موقف الهاشميين تاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو ليس وليد اللحظة، بل تجلى طيلة الفترة الاحتلاليية الغاشمة لفلسطين.

واستذكر البصوص ما سمي بـ"صفقة القرن"، وما نما عنها من محاولات تسعى لاختلاق حل سياسي مرتبك للقضية الفلسطينية، على حساب الأردن وفلسطين، لكن الموقف الأردني كان حازما برفضه لها، برغم ما مورس على الاردنيين من ضغوطات، ليتماهى هذه الموقف الوطني مع الموقف الفلسطيني ورؤية جلالة الملك، لذا جرى اجهاض الصفقة في مهدها.

وأضاف البصوص، أنه في خضم تشكيل الاحتلال حكومة يمينية متطرفة في الكيان، أطلق جلالته تحذيره للمجتمع الدولي، بأن استمرار الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى، ستتبعه نتائج كارثية، ولم يأخذ المجتمع الدولي بتحذيرات جلالته، وضاعف جرائمه باطلاق العنان لاجرامه الفاشي في قصف قطاع غزة، مستهدفا البشر والشجر والحجر، مستظلا بدعم غربي وصمت دولي مريع.

واعتبر أمين عام حزب الائتلاف الوطني د. مصطفى العماوي، أن الأردن وقائده يدركون اهمية القضية الفلسطينية، ويتعاملون مع معطياتها على انها قضيتهم، برغم ما تمر به الحدود الشمالية للمملكة من أحداث هذه الايام.

ورأى العماوي، أن الأحزاب الحالية، ما تزال تنتهج نظام "الفزعة"، وأبعد ما تكون عن الإصلاح، برغم وجود إرادة سياسية للإصلاح، لافتا الى أن الاحزاب في مرحلتها الحالية، غير جاهزة لتشكيل حكومات برلمانية، مشيرا إلى أن المطلوب حاليا، يتبلور في أن تقوي الاحزاب نفسها ببرامجها ورؤيتها، لتضمن دخولها للبرلمان.

وبين العين إبراهيم الطراونة من حزب الميثاق الوطني، أن الموقف الأردني بشأن الحرب الإبادية على غزة متقدم، مشيرا الى أنه اذا ما استعرضنا المواقف العربية والإسلامية، نجد انها لا تتساوى مع الموقف الأردني في ظل ما هو متاح له من إمكانيات.

وأكد أن جلالة الملك، في تحذيراته من الانفجار قبل الحرب فرخ جرائم ابادية بعد 7 أكتوبر ارتكبها الاحتلال الصهيوني، لكن "عندما نتحدث عن الموقف الأردني تجاه فلسطين، فإننا نتحدث عن مصلحة وطنية، تشدد على ان اردن قوي سياسيا واقتصاديا، يؤهله لكي يكون سندا قويا لفلسطين"، لافتا الى ان المخطط الصهيوني، ليس مقصورا على تهجير أهل غزة الى مصر، بل وتهجير ابناء الضفة الغربية للأردن.

وحذر عضو المجلس الاقتصادي في حزب نماء د. حيدر المجالي، من الخطر الذي يعيشه الاقتصاد الاردني، جراء هذه الحرب، واصفا الوضع بـ"غير مطمئن"، مبينا ان الاستثمارات الاردنية منذ بدأت الحربر، انخفضت بمعدل 100 %، وأكثرها تضررا قطاع السياحة.

وحذر المجالي من عسكرة في البحر الأحمر، لان ذلك سيؤدي لانهيار اقتصادي عالمي، وسيمس الأردن بقوة، لافتا الى ان التجارة الخارجية للمملكة، تعتمد على النقل البحري الذي ارتفعت اسعاره الى 173 %، داعيا لخطة طوارئ وتحفيز، لتدارك تكلفة هذه الحرب على الأردن.