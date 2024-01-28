حزب الميثاق الوطني يعقد لقاء استقطابيا في غور الصافي

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عقد حزب الميثاق الوطني لقاء استقطابيا حاشدا في الأغوار الجنوبية / لواء الغور الصافي مساء امس السبت بحضور الأمين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدداً من اعضاء المكتب السياسي والهيئة الادارية واعضاء ومنتسبي الحزب.في بداية اللقاء تحدث الأمين العام الدكتور محمد المومني عن مسيرة الحزب وطموحاته في المرحلة المقبلة وأكد على ثوابت الحزب وهي الدين والعرش والجيش ووحدتنا الوطنية وفلسطين.وقال الأمين العام ان هذا اللقاء الاستقطابي جاء لنستمع فيه إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء لواء الاغوار الجنوبية / الغور الصافي الذين نجلهم ونقدرهم ، من هنا علينا أن نسير في العملية الحزبية لرفعة هذا البلد الذي يستحق منا الكثير ، وقد لمسنا أن هنالك تغيير كبير في قبول الأحزاب والانتساب لها.وحول القضية الفلسطينية قال الامين العام انها الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية ظالم وقاسي وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.من جهته تحدث مساعد الامين العام للشؤون السياسية والبرلمانية والنقابات المهنية الدكتور ابراهيم الطراونة عن الانتساب للاحزاب ومؤازرتها فهذه المرحلة هامة من عمر الدولة الاردنية للارتقاء بالعملية السياسية وبضمانة من جلالة الملك لذا علينا الانتساب والعمل يداً بيد لرفعة هذا الوطن الغالي على قلوبنا.الطراونة اكد على ضرورة تحقيق العدالة لجميع مناطق الاردن فهذا الذي يحقق الانصاف بعيدا عن المحاصصة مشيرا ان قانون الاحزاب جرم من يتعرض لاي اردني بسبب انتمائه الحزبي.مساعد الامين العام للشؤون الزراعية معتز البشير ‏إشارة إلى ضرورة النظر لقطاع الزراعة على أنه قطاع ممكن للتنمية وإنما الاقتصادي وليس قطاع ثانويا يعتاش منه بعض الاردنيين.رئيس الهيئة الادارية في محافظة الكرك طايل الشواورة رحب بالحضور واستعرض مسيرة الحزب وان الهيئة الادارية في محافظة الكرك تعمل بكل جهد وضمن خطط مدروسة للتواصل مع كافة الفروع والاعضاء في المحافظة.في نهاية اللقاء دار نقاش موسع اتسم بالشفافية والصدق عن هموم اهل الأغوار، واشاد الحضور بقيمة وصدق هذا اللقاء الذي اتسم بالطرح النوعي والمميز، وان يكون هنالك لقاءات مستمرة مع اهالي اللواء .